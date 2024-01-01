Как выглядит самый большой французский бронированный кроссовер

Кроссовер DS 7 VAUBAN создан как защищенный бронированный автомобиль специального назначения, построен на основе DS 7 E-TENSE 4x4 300 с гибридным силовым агрегатом и полным приводом.

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Благодаря использованию сверхлегких арамидных материалов, особенно устойчивых к ударам и тепла, волокон HPPE (высокопрочный полиэтилен), а также бронированной стали и броне-стекла, специалистам удалось создать автомобиль с уровнем защиты VPAM4 – то есть, защиту от обстрела из пистолетов.

Разработанный для достижения максимальной эффективности как с точки зрения безопасности, так и с учетом необходимости соблюдения первоклассного комфорта и ходовых качеств, кроссовер DS 7 VAUBAN с учетом бронирования стал тяжелее всего на 164 кг относительно исходной основной модели.

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Благодаря этому ходовые качества нового бронированного автомобиля соответствуют самым высоким стандартам DS. Например, тормозной путь кроссовера DS 7 VAUBAN эквивалентен тормозному пути кроссовера DS 7 E-TENSE 4x4 300, а ускорение от 0 до 100 км/ч увеличилось лишь на 0,2 секунды – то есть, с 5,9 до 6,1 секунды. Ощущение управляемости и комфорта сохраняются на чрезвычайно высоком уровне, заданном активной подвеской DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, а радиус разворота на уровне 10,45 метра является эталонным в сегменте премиальных SUV-кроссоверов.

В отличие от многих тяжелых бронированных автомобилей-конкурентов, требующих специальные водительские удостоверения, водителю автомобиля DS 7 VAUBAN достаточно обычного водительского удостоверения со стандартными открытыми категориями. Цены также очень конкурентоспособны, ведь стоимость автомобиля DS 7 VAUBAN начинается от 165 000 евро. Техническое обслуживание можно проводить в сети сертифицированных центров DS STORES.

Преобразование интерьера происходит под наблюдением мастеров DS, что гарантирует образцовый уровень качества материалов и максимальную изысканность отделки. Внутренние логотипы VAUBAN и добавление специальных элементов управления – это единственные детали, которые визуально отличают спецавтомобиль DS 7 VAUBAN.

Хотя дополнительно к широкому перечню оснащения Нового DS 7, для бронированного автомобиля DS 7 VAUBAN также доступно и довольно специфическое оборудование: автоматические системы пожаротушения, вентиляция закрытого контура, аварийная сирена, громкий разговорный уличный динамик и тому подобное.

Также предусмотрены многочисленные опции для комфорта пассажиров (дополнительные USB-порты, плафоны освещения и т.д.) и возможности персонализации автомобиля (цвета кузова, отделка салона, декоративная вышивка, держатели флагов и т.д.).

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Результатом нового сотрудничества между Группой WELP и Брендом DS Automobiles стал автомобиль DS 7 VAUBAN, полностью изготовленный во Франции и на заводе в городе Мюлузе, а затем дополнительно переоборудованный подразделением WELP France в городе Эримонкури.

Первые бронированные автомобили DS 7 VAUBAN уже изготовлены. Далее идет процесс сертификации, после чего уже в июне в Европе должны начаться продажи нового автомобиля.