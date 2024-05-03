Модель называется Arsenal и ее дебют запланирован на ближайшие недели. Поговаривают, что в основе новинки лежит архитектура от General Motors.

Сейчас компания Rezvani Motors не раскрывает подробностей о будущей модели. Автопроизводитель лишь поделился тизерными изображениями внедорожника. Однако, известно, что Arsenal будет предлагаться с двумя различными двигателями мощностью 675 л.с. и возможностью установки брони.

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Rezvani заявляет, что новинка будет "самым совершенным бронированным автомобилем класса люкс с передовыми технологиями бронирования". Вероятно, вместо баллистической стали авто оборудуют композитным материалом, который имеет меньший вес и обеспечивает уровень защиты B6.

Это означает, что броня Arsenal сможет выдержать пули пистолетов и винтовок. Также известно, что модель будет иметь агрессивный дизайн, подобный военным броневикам. Компания также сообщила, что автомобиль будет иметь 7 мест.

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Ориентировочная стоимость Rezvani Arsenal составляет 225 тысяч долларов. Однако, вышеупомянутая броня является опциональной, а потому существенно повысит стоимость. В своем заявлении Феррис Резвани, владелец компании Rezvani Motors, сказал: "Это не обычный автомобиль, это захватывающее сочетание роскоши, безопасности и инновационного дизайна."