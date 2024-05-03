Модель називається Arsenal і її дебют запланований на найближчі тижні. Подейкують, що в основі новинки лежить архітектура від General Motors.

Наразі компанія Rezvani Motors не розкриває подробиць про майбутню модель. Автовиробник лише поділився тизерними зображеннями позашляховика. Проте, відомо, що Arsenal пропонуватиметься з двома різними двигунами потужністю 675 к.с. та можливістю встановлення броні.

Читайте також: Африканський броньовик Mbombe покращили в Україні

Rezvani заявляє, що новинка буде «найдосконалішим броньованим автомобілем класу люкс з передовими технологіями бронювання». Ймовірно, замість балістичної сталі авто обладнають композитним матеріалом, який має меншу вагу і забезпечує рівень захисту B6.

Це означає, що броня Arsenal зможе витримати кулі пістолетів та гвинтівок. Також відомо, що модель матиме агресивний дизайн, подібний до військових броньовиків. Компанія також повідомила що автомобіль матиме 7 місць.

Також цікаво: Вчорашні студенти КПІ створили бронеавтомобіль світового зразка: тест-драйв Inguar 3

Орієнтовна вартість Rezvani Arsenal становить 225 тисяч доларів. Проте, вищезгадана броня є опційною, а тому суттєво підвищіть вартість. У своїй заяві Ферріс Резвані, власник компанії Rezvani Motors, сказав: “Це не звичайний автомобіль, це захоплююче поєднання розкоші, безпеки та інноваційного дизайну.”