Африканські інженери запропонували Україні доволі цікаві власні напрацювання в сегменті бойових машин. І це нашим військовим підійшло.

Відбулася презентація оновлень військової техніки українського виробництва: показова лінійка бойових машин складалася з БМП-1ТС і БТР Oncilla, ряду іншого транспорту. Урізноманітнила номенклатуру ліцензійна броньована машина Mbombe розробки південноафриканської компанії Paramount.

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Бронеавтомобіль Мбомбе 6 з колісною формулою 6x6 у версії бойової машини піхоти (БМП) укомплектований баштою БМ-5 українського виробництва.

Оригінал бронеавтомобіля Мбомбе 6 африканського виробництва. Фото з порталу EDR Online

Україна зіткнулася з суттєвою нестачею західного озброєння та невизначеністю щодо подальшого постачання, тож відчайдушно почала шукати вихід зі скрутного становища. Це спонукало взятися як за нові розробки, так і за ліцензійний випуск техніки на власних виробничих потужностях.

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Українська версія Mbombe 6 відповідає стандарту STANAG 4569, клас захисту 3. Про цей рівень безпеки редакція Авто24 розповідала у тест-драйві Inguar-3. А ось щодо озброєння та ходової бази цієї машини, варто зупинитися детальніше.

Озброєння машини складається з надбудованої повноповоротної башти БМ-5 української розробки. Цей бойовий модуль ще відомий під назвою "Спис" чи "Спис-Синтез", в іноземних джерелах іменується як Spis або Spear. В його основі автоматична 30-мм гармата ЗТМ-1, такого ж калібру автоматичний гранатомет КБА-117 та кулеметна спарка ПКТ 7,62 мм. В додатковій опції може ставитися ПТРК "Бар’єр" з двома ракетами.

Башта BM-5 модульної конструкції виготовляється компанією Techimpex. Вона уніфікована під різні моделі бронетехніки, включаючи серію БТР, БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, Варан і M113. Для цього навіть не потрібно внесення змін до озброєння з дистанційним керуванням. Броньована машина Mbombe південноафриканської компанії Paramount винятком не стала, її також укомплектували "п’ятіркою" від Techimpex.

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Таким чином, ліцензійний Мбомбе 6 вийшов навіть більш інноваційним за оригінал: маючи модуль БМ-5 з інтегрованим блоком оптико-електронної апаратури, що включає денний канал, тепловізор і лазерний далекомір, екіпаж броньовика отримує деталізовану картинку ситуації на позиції та покращене цілевказування.

На презентації охочих побувати в салоні бойової капсули україно-африканського бронетранспортера Мбомба було вдосталь. Скриншот: Авто24

Про моторну комплектацію української версії Мбомбе 6 нічого не сказано, але в оригінальному виконанні ця бронемашина комплектується 6-циліндровим турбодизельним двигуном Cummins ISLe потужністю 457 к.с. з крутним моментом 1600 Нм. В поєднанні з автоматичною 6-ступеневою КПП цей транспортер з індивідуальною торсіонною підвіскою і колісною формулою 6х6 розвиває швидкість до 110 км/год й має запас ходу до 1000 кілометрів.