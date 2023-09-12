Найближча мета – 1000 шведських CV-90 для українського війська. Такий прогноз озвучила на своїй сторінці в Telegram-каналі заступник Міністра оборони України Ганна Маляр

У своїх прогнозах заступниця Міноборони Ганна Маляр посилається на домовленість урядів України та Швеції про спільне виробництво CV-90. Це дасть можливість наростити обсяг таких машин у ЗСУ до тисячі одиниць.

Ця машина піхоти вважається однією з кращих БМП світу. Головний постулат її експлуатаційної характеристики – турбота про екіпаж і десант, що у паспортній формулі прописаний як 3+8.

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Заступник очільника Міноборони повідомляє, що ЗСУ влітку отримали CV-90. Шведські БМП залучені на передовій і показали високу результативність, в т. ч. у захисті наших воїнів. В одному з боїв у машину врізався російський дрон-камікадзе "Ланцет". Однак екіпаж та десант не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові завдання. Коли б такий начинений вибухівкою дрон влучив би в наявні у нас БМП-1, або БМП-2 радянського зразка, то не вижив би ніхто, оскільки броня такої міцності на тих машинах відсутня.

БМП CV-9 може комплектуватися 40-мм автоматичною гарматою Bofors L70, 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster II чи 35-мм Bushmaster III. Фото з відкритих джерел

Безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху машина вкрита додатковими композитними матеріалами, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

Розробники шведської CV-90 запозичили для шасі технологію Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Окрім високої прохідності, гусеничний рушій завдяки гумовим вставкам має знижений рівень шуму. До речі, мотор (Scania DS14, 550 к.с.) тут також тихий.