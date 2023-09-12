Ближайшая цель – 1000 шведских CV-90 для украинской армии. Такой прогноз озвучила на своей странице в Telegram-канале заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр

В своих прогнозах заместитель главы Минобороны Анна Маляр ссылается на договоренность правительств Украины и Швеции о совместном производстве CV-90. Это позволит нарастить объем таких машин в ВСУ до тысячи единиц.

Эта машина пехоты считается одной из лучших БМП в мире. Главный постулат ее эксплуатационной характеристики – забота об экипаже и десанте, который в паспортной формуле прописан как 3+8.

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Замглавы Минобороны сообщает, что ВСУ летом получили CV-90. Шведские БМП задействованы на передовой и показали высокую результативность, в т. ч. в защите наших воинов. В одном из сражений в машину врезался российский дрон-камикадзе "Ланцет". Однако экипаж и десант не пострадали – пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задания. Если бы такой начиненный взрывчаткой дрон попал бы в имеющиеся у нас БМП-1 или БМП-2 советского образца, то не выжил бы никто, поскольку броня такой прочности на тех машинах отсутствует.

БМП CV-9 может комплектоваться 40-мм автоматической пушкой Bofors L70, 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II или 35-мм Bushmaster III. Фото из открытых источников

Безопасность людей внутри CV-90 обеспечивает крепкая усиленная многослойная броня из стальных катаных листов. Сверху машина покрыта дополнительными композитными материалами, а в качестве третьего слоя можно установить навесные бронемодули. Такое соединение защищает экипаж и десант не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов.

Разработчики шведской CV-90 позаимствовали для шасси технологию Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Кроме высокой проходимости, гусеничный двигатель благодаря резиновым вставкам имеет сниженный уровень шума. Кстати, мотор (Scania DS14, 550 л.с.) здесь тоже тих.