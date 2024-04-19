Африканские инженеры предложили Украине довольно интересные собственные наработки в сегменте боевых машин. И это нашим военным подошло.

Состоялась презентация обновлений военной техники украинского производства: показательная линейка боевых машин состояла из БМП-1ТС и БТР Oncilla, ряда другого транспорта. Разнообразила номенклатуру лицензионная бронированная машина Mbombe разработки южноафриканской компании Paramount.

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Бронеавтомобиль Mbombe 6 с колесной формулой 6x6 в версии боевой машины пехоты (БМП) укомплектован башней БМ-5 украинского производства.

Оригинал бронеавтомобиля Mbombe 6 африканского производства. Фото с портала EDR Online

Украина столкнулась с существенной нехваткой западного вооружения и неопределенностью относительно дальнейших поставок, поэтому отчаянно начала искать выход из затруднительного положения. Это побудило взяться как за новые разработки, так и за лицензионный выпуск техники на собственных производственных мощностях.

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Украинская версия Mbombe 6 соответствует стандарту STANAG 4569, класс защиты 3. Об этом уровне безопасности редакция Авто24 рассказывала в тест-драйве Inguar-3. А вот по вооружению и ходовой базе этой машины, стоит остановиться подробнее.

Вооружение машины состоит из надстроенной полноповоротной башни БМ-5 украинской разработки. Этот боевой модуль еще известен под названием "Копье" или "Копье-Синтез", в иностранных источниках именуется как Spis или Spear. В его основе автоматическая 30-мм пушка ЗТМ-1, такого же калибра автоматический гранатомет КБА-117 и пулеметная спарка ПКТ 7,62 мм. В дополнительной опции может ставиться ПТРК "Барьер" с двумя ракетами.

Башня BM-5 модульной конструкции изготавливается компанией Techimpex. Она унифицирована под различные модели бронетехники, включая серию БТР, БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, Варан и M113. Для этого даже не требуется внесение изменений в вооружение с дистанционным управлением. Бронированная машина Mbombe южноафриканской компании Paramount исключением не стала, ее также укомплектовали "пятеркой" от Techimpex.

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Таким образом, лицензионный Мбомбе 6 получился даже более инновационным, чем оригинал: имея модуль БМ-5 с интегрированным блоком оптико-электронной аппаратуры, включающий дневной канал, тепловизор и лазерный дальномер, экипаж броневика получает детализированную картинку ситуации на позиции и улучшенное целеуказание.

На презентации желающих побывать в салоне боевой капсулы украино-африканского бронетранспортера Mbombe было достаточно. Скриншот: Авто24

О моторной комплектации украинской версии Mbombe 6 ничего не сказано, но в оригинальном исполнении эта бронемашина комплектуется 6-цилиндровым турбодизельным двигателем Cummins ISLe мощностью 457 л.с. с крутящим моментом 1600 Нм. В сочетании с автоматической 6-ступенчатой КПП этот транспортер с индивидуальной торсионной подвеской и колесной формулой 6х6 развивает скорость до 110 км/ч и имеет запас хода до 1000 километров.