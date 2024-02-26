По итогам использования шведских боевых машин пехоты в доселе невиданном миром российско-украинском противостоянии эксперты предсказывают CV90 признание лучшего БМП войны.

К такому выводу в своих исследованиях приходит большинство специалистов и Аналитических центров. Издание Forbes в деталях разбиралось в подобных утверждениях и никаких преувеличений таких прогнозов не обнаружило. Подтасовки фактов для вшитой рекламы или продвижения CV90 на мировой рынок вооружений рейтинговое издание также не нашло – все анализы сделаны прозрачно и профессионально.

Дания заплатит, Швеция построит

Еще в декабре прошлого года Швеция и Дания объявили о совместном производстве для Украины нескольких десятков БМП CV9035NL Mid-Life Update. Если точнее, то речь идет о 35 новых боевых транспортных машин.

Как помните, две скандинавские страны подписали совместную декларацию об отправке дополнительных боевых машин в Украину в знак поддержки страны, которая находится в войне с российскими оккупационными войсками.

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"CV90 был и является значительным дополнением к обороне Украины, поскольку Швеция передает 50 машин в этом году", — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В новом совместном проекте двух скандинавских стран на поставку Украине 35 новых БМП CV90 соотношение оговорено так: 25 машин финансирует правительство Дании, а 15 – Швеция.

Новейшую технику поставит прямо из своих цехов завод BAE Systems Hägglunds. Фото: BAE Systems

Такие же версии 37-тонного 11-местного (3+8) CV90 приобрели Нидерланды. Впрочем, не только они, портфель заказов у шведского производителя очень солидный.

Последние заказы на CV90 разместила Словакия, которая приобрела 152 бронемашины на сумму 1,37 миллиарда долларов, а также Чешская Республика, которая купила 246 таких БМП на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Техника не из дешевых, ценник по упомянутым выше контрактам обозначается средней стоимостью одного CV90 примерно 9 миллионов долларов.

Проект идет под совместным патронатом правительств Дании и Швеции. Они уже по упомянутому Соглашению договорились о финансировании партии из 35 машин. Детали не разглашаются, но правительство Дании вышло с инициативой сразу же оплатить 264 миллиона долларов.

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В целом Дания очень активна в союзнических обязательствах, ее помощь Украине ощутима. В сентябре прошлого года Министерство обороны этой страны объявило, что предоставит военную помощь Киеву на сумму 833 миллиона долларов. Пакет включает танки, БМП, танковые боеприпасы и зенитные орудия.

С технологиями последнего поколения

БМП CV90 для Украины будет изготавливаться именно по таким стандартам – все новое, инновационное и надежное в использовании. Среди новинок в комплектацию войдет стабилизированная тепловизионная система видения для командира машины. Но это не единственная высокотехнологичная функция нового CV90.

Командирский прицел в CV9035NL MLU оснащен тепловизионной системой третьего поколения и лазерным дальномером с радиусом действия 9,6 километра.

Легкая конфигурация IMI Iron Fist (IF-LC) на БМП CV9035. Фото: BAE Systems

Наводчик также имеет тепловизионную систему третьего поколения с лазерным дальномером. Это означает, что командир и наводчик независимо друг от друга могут искать цели днем и ночью с высоким разрешением.

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Машина также имеет систему предупреждения, которая оповещает экипаж, когда машина врага освещает машину лазерным дальномером или ракетой с лазерным наведением. Это должно дать экипажу возможность быстро поставить дымовую завесу или подавить цель, первым открыв огонь на поражение.

Защита превыше всего

Для повышения защиты сделано очень много. Алгоритм отработан на заказе по контракту нидерландской версии CV90. Шведский производитель автомобилей BAE Systems Hägglunds приобрел в Израиле систему активной защиты Iron Fist.

Так называемый железный кулак обнаруживает и перехватывает крошечным снарядом вражеские ракеты и фугасные снаряды. Однако, получит ли украинская версия эти системы защиты, пока еще окончательно неизвестно.

Чтобы защитить трех членов экипажа и восемь человек в десантном отсеке от ударов минами, сиденья CV90 усилены, минимизирована вероятность ранения осколками пассажиров. Башня новой машины может похвастаться новым составом брони, но ее точная формула остается в секрете.

С новыми пушками по врагу "Огонь!"

Если до этого поставленные в Украину модификации CV9040 имели 40-миллиметровую автоматическую пушку Bofors, то современный CV9035NL MLU вооружен 35-миллиметровой Bushmaster Mk. III.

Пушка Bushmaster может стрелять бронебойными, осколочными и диверсионными снарядами, но главным преимуществом является меньший размер снаряда. Такое решение обернулось увеличенным запасом боеприпасов – боекомплекта хватит на дольше.

С правой стороны башни расположена пусковая установка для двух противотанковых ракет Spike LR типа "стреляй и забывай" с верхней атакой на дальность поражения целей на расстояние 3,8 километра.

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Экипаж CV90 может остановиться, выпустить ракету и немедленно отойти - в отличие от экипажа украинских БМП M2 Bradley, чья собственная противотанковая ракета TOW требует, чтобы М-2 оставался неподвижным, поскольку экипаж управляет ракетой в течение всего периода ее полета к цели.

Однако Украина до этого никогда не получала израильские ракеты Spike LR для своих старых CV90. Пока неясно, получит ли она ракеты для БМП CV90 нового поколения.

40-миллиметровая автоматическая пушка Bofors уступит место 35-миллиметровой Bushmaster Mk. III. Фото: Av Jorchr - Eget arbete

Несмотря на это, CV9035NL MLU даже со стандартными высококлассными прицелами, броней и тяжелым вооружением может стать самой совершенной БМП в войне Украины против захватнической России, как только эта новая техника поступит на вооружение украинских Сил обороны.

Вес вырос, трансмиссия изменилась

Новый CV90 MklV комплектуется двигателем Scania мощностью до 1000 лошадиных сил и обновленной трансмиссией X300 последнего поколения. Общий вес вырос с 35 до 37 тонн, что дает две дополнительные тонны при той же защите.

Новое поколение БМП также позволяет полностью реализовать концепцию iFighting™ (интеллектуальный бой) BAE Systems, которая, среди прочего, облегчает принятие решений, обеспечивает повышенную осведомленность о ситуации, автономную поддержку и улучшенную эргономику, а также возможность дистанционного управления.

Норвегия также планирует передать Украине из своего резерва боевые машины пехоты CV90. Фото: defensie.nl

В целом эксперты сходятся во мнении, что новое производство таких машин уже рассматривается как одно из самых современных поколений БМП в мире. Для шведского производителя BAE Systems Hägglun это довольно высокое и справедливое признание.

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Обновленная версия классической боевой машины – CV90 MkIV пятого поколения выходит на лидерские позиции благодаря многим технологиям, в т.ч. активного демпфирования для улучшения управляемости и скорости в полевых условиях. CV90 MklV также оснащен новейшим стандартом НАТО по электронной архитектуре, что позволяет внедрять автономные системы и интеграцию датчиков.

Из публикации Forbes становится понятно, если даже если в Украину придет упрощенная версия нового поколения шведских машин, то CV90 все равно будет претендовать на признание лучшего БМП российско-украинской войны.