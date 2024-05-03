Японский автопроизводитель имеет широкую линейку внедорожников, однако в ней отсутствуют прямые конкуренты для трехдверных Ford Bronco, Jeep Wrangler и Land Rover Defender 90.

Автомобильные дизайнеры с Youtube-канала AutoYa решили создать собственную воображаемую модель на базе Toyota 4Runner, ведь оригинальная модель 1983 года имела трехдверную версию. Авторы придали актуальному 4Runner тип кузова оригинальной модели.

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Дизайнеры предоставили автомобилю с короткой колесной базой широкую линейку версий: компактный 2+2, средний трехдверный пятиместный автомобиль и пятидверную модель.

Кроме этого, автор представил большую линейку цветов для отделки кузова и версию TRD Pro, ориентированную на бездорожье. Авторы не сообщили, какой силовой агрегат получила компактная версия 4 Runner.

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Стандартный кроссовер от Toyota предлагается с силовыми агрегатами от старшей модели Tacoma: с 2,4-литровым мотором на 248 л.с., а также гибридный вариант 4Runner I-Force Max с силовой установкой общей мощностью 326 л.с.