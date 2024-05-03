Японський автовиробник має широку лінійку позашляховиків, однак в ній відсутні прямі конкуренти для тридверних Ford Bronco, Jeep Wrangler та Land Rover Defender 90.

Автомобільні дизайнери з Youtube-каналу AutoYa вирішили створити власну уявну модель на базі Toyota 4Runner, адже оригінальна модель 1983 року мала тридверну версію. Автори надали актуальному 4Runner тип кузову оригінальної моделі.

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Дизайнери надали автомобілю з короткою колісною базою широку лінійку версій: компактний 2+2, середній тридверний п’ятимісний автомобіль та п’ятидверну модель.

Окрім цього, автор презентував велику лінійку кольорів для оздоблення кузова та версію TRD Pro, орієнтовану на бездоріжжя. Автори не повідомили, який силовий агрегат отримала компактна версія 4 Runner.

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Стандартний кросовер від Toyota пропонується з силовими агрегатами від старшої моделі Tacoma: з 2,4-літровим мотором на 248 к.с., а також гібридний варіант 4Runner I-Force Max з силовою установкою загальною потужністю 326 к.с.