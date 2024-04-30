Обжалование штрафа за нарушение правил дорожного движения - вопрос довольно хлопотный, где важную роль играют детали и сроки. Адвокаты говорят, что есть немало нюансов.

В Украине алгоритм обжалования штрафа за нарушение ПДД существует. Однако, прежде всего необходимо определить, какие именно нарушения были допущены работниками полиции.

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Распространенными являются безосновательная остановка транспортного средства (несоблюдение требований ст. 35 ЗУ "О Национальной полиции"). Юристы отмечают: полицейский имеет право остановить авто в случае нарушения правил движения водителем так же, как и водитель имеет право потом обжаловать штраф, назначенный полицейским.

"Работники Национальной полиции Украины имеют полномочия в результате рассмотрения дела об административном правонарушении составить постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа. Однако часто случается ситуация, когда указанные постановления выносятся со значительными нарушениями и, соответственно, есть обоснованные основания для их обжалования в установленном законом порядке", - отметил юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих.

Срок обжалования штрафа

Если водитель не признает свою вину в нарушении правил дорожного движения и решает подать исковое заявление об обжаловании, то следует делать это по своему месту жительства или по месту нахождения ответчика. Это подчеркнула адвокат Ольга Новикова. Также не следует медлить с обжалованием.

"Обжаловать постановление довольно просто. Однако КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях - ред.) установил для водителей срок - всего 10 дней с момента вынесения постановления. Поэтому после получения копии постановления лицо имеет право обратиться за защитой своих прав к руководству патрульной полиции. Но такие обращения часто остаются без ответа. Поэтому чтобы не тратить время, сразу обращайтесь в суд. Исковое заявление необходимо подать в суд или по своему месту жительства или по месту нахождения ответчика", - пояснила Ольга Новикова.

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Адвокат также обращает внимание, что ответчиком необходимо указать не инспектора, который вынес в отношении водителя постановление, а именно орган Национальной полиции, работник которого выписывает постановление о штрафе.

Андрей Шелих добавляет, что соблюдение сроков играет важную роль. Поэтому, действительно, нужно убедиться, не потеряно ли время для обжалования постановления, согласно ст. 289 Кодекса Украины об административных правонарушениях с момента его вынесения или вступления в законную силу (если, например, речь идет о нарушении ПДД зафиксированы в автоматическом режиме).

Процедура и стоимость обжалования штрафа

В то же время, как говорит юрист, если сроки пропущены, то вместе с исковым заявлением необходимо подать обоснованное заявление о восстановлении срока.

"Стоит обратить внимание, что согласно заключению Большой Палаты Верховного Суда, изложенном в постановлении от 18.03.2020 по делу № 543/775/17, за подачу искового заявления об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении уплачивается судебный сбор в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2024 году - 605,60 грн). В то же время, согласно п. 3 ч. 2 ст. 288 Кодекса Украины об административных правонарушениях, постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в вышестоящий орган или должностному лицу", - пояснил юрист Андрей Шелих.

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За подачу искового заявления нужно оплатить судебный сбор в размере 605,60 грн. В случае, если иск будет удовлетворен, судебный сбор возвращается истцу в полном объеме

Как составить исковое заявление

Документ должен основываться на нормах КУоАП. А в самом иске нужно указать:

на основании какой статьи КУоАП вынесено постановление, дату, серию и его номер, данные работника полиции;

почему водитель считает постановление незаконным, а штраф необъективным;

подтвердить свое мнение аргументами и, при наличии, доказательствами, например видео- или аудиозаписи, показания свидетелей.

"Вместе с тем, в исковом заявлении надо выразить просьбу признать действия работника полиции противоправными, отменить постановление об административном правонарушении и закрыть административное производство", - добавляет адвокат Ольга Новикова.

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После подачи искового заявления в соответствующий суд, оно принимается к рассмотрению и если указанные водителем нарушения работников полиции являются существенными, постановление о наложении штрафа будет отменено, а дело об административном правонарушении закрыто. Поэтому, платить штраф будет не нужно.