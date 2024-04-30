Оскарження штрафу за порушення правил дорожнього руху — питання досить клопітне, де важливу роль грають деталі та терміни. Адвокати кажуть, що є чимало нюансів.

В Україні алгоритм оскарження штрафу за порушення ПДР існує. Проте, перед усім необхідно визначити, які саме порушення були допущені працівниками поліції.

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Поширеними є безпідставна зупинка транспортного засобу (недотримання вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію"). Юристи наголошують: поліцейський має право зупинити авто у разі порушення правил руху водієм так само, як і водій має право потім оскаржити штраф, призначений поліцейським.

"Працівники Національної поліції України мають повноваження в результаті розгляду справи про адміністративне правопорушення скласти постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Однак часто трапляється ситуація, коли вказані постанови виносяться із значними порушеннями і, відповідно, є обґрунтовані підстави для їх оскарження у встановленому законом порядку", — зазначив юрист АО "EvrikaLaw" Андрій Шелих.

Термін оскарження штрафу

Якщо водій не визнає свою провину у порушенні правил дорожнього руху і вирішує подати позовну заяву щодо оскарження, то слід робити це за своїм місцем проживання або за місцем перебування відповідача. На цьому наголосила адвокат Ольга Новікова. Також не слід зволікати із оскарженням.

"Оскаржити постанову доволі просто. Однак КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення — ред.) встановив для водіїв термін — лише 10 днів з моменту винесення постанови. Тому після отримання копії постанови особа має право звернутися за захистом своїх прав до керівництва патрульного поліції. Але такі звернення часто залишаються без відповіді. Тож аби не витрачати час, відразу звертайтеся до суду. Позовну заяву необхідно подати до суду або за своїм місцем проживання або за місцем знаходження відповідача", — пояснила Ольга Новікова.

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Адвокат також звертає увагу, що відповідачем необхідно вказати не інспектора, який виніс стосовно водія постанову, а саме орган Національної поліції, працівник якого виписує постанову про штраф.

Андрій Шелих додає, що дотримання термінів відіграє важливу роль. Тож, дійсно, потрібно переконатися, чи не втрачено час для оскарження постанови, згідно зі ст. 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення з моменту її винесення або набрання нею законної сили (якщо, наприклад, йдеться про порушення ПДР зафіксовані в автоматичному режимі).

Процедура та вартість оскарження штрафу

Водночас, як каже юрист, якщо строки пропущені, то разом із позовною заявою необхідно подати обґрунтовану заяву про поновлення терміну.

"Варто звернути увагу, що згідно висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеному у постанові від 18.03.2020 у справі № 543/775/17, за подання позовної заяви про оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2024 році — 605,60 грн). Водночас, згідно п. 3 ч. 2 ст. 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову про накладення штрафу може бути оскаржено до вищестоящого органу чи посадової особи", — пояснив юрист Андрій Шелих.

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За подання позовної заяви потрібно сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн. У випадку, якщо позов буде задоволений, судовий збір повертається позивачу у повному обсязі

Як скласти позовну заяву

Документ має ґрунтуватися на нормах КУпАП. А у самому позові потрібно зазначити:

на підставі якої статті КУпАП винесено постанову, дату, серію та її номер, дані працівника поліції;

чому водій вважає постанову незаконною, а штраф необ’єктивним;

підтвердити свою думку аргументами й, за наявності, доказами, як-от відео- чи аудіозаписи, покази свідків.

"Разом з тим, у позовній заяві треба висловити прохання визнати дії працівника поліції протиправними, скасувати постанову про адміністративне правопорушення та закрити адміністративне провадження", — додає адвокатка Ольга Новікова.

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Після подання позовної заяви до відповідного суду, вона приймається до розгляду та якщо вказані водієм порушення працівників поліції є суттєвими, постанова про накладення штрафу буде скасована, а справа про адміністративне правопорушення закрита. Відтак, сплачувати штраф буде не потрібно.