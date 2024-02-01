Згадаємо ключові аспекти, пов’язані з вимушеною зупинкою в заборонених місцях.

Включаючи визначення такої зупинки, місць, де зупинка заборонена, можливі наслідки порушення правил та рекомендації для водіїв, які допоможуть уникнути неприємностей із законом. Основна увага приділяється не лише законодавчій базі, але й практичним порадам.

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Суть питання

Кожен водій може зіткнутися з ситуацією, коли вимушена зупинка транспортного засобу стає невідворотною через непередбачені обставини. Зокрема такі як технічна несправність автомобіля чи погіршення стану здоров’я. Часто такі ситуації виникають у місцях, де зупинка заборонена правилами дорожнього руху, ставлячи водія перед ризиком отримання штрафу. Однак, знання певних нюансів законодавства та правильна поведінка можуть не лише допомогти уникнути фінансових втрат, але й забезпечити безпеку на дорозі.

Де заборонено здійснювати зупинку

Відповідно до п.15.9 ПДР зупинка забороняється, зокрема, на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду тощо.

Яка відповідальність за зупинку в заборонених місцях

Відповідно до положень ч.1 ст.122 КУпАП порушення правил зупинки передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. Прямої повторності у вигляді застосування жорсткіших заходів впливу це правопорушення немає. Однак можуть бути застосовані непрямі наслідки у вигляді не видачі «тимчасового» посвідчення водія при наявності 3-х порушень. А також водій буде вважатись таким, що притягувався до адміністративної відповідальності.

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Що таке вимушена зупинка

Відповідно до п.1.10 ПДР вимушена зупинка – це припинення руху транспортного засобу, пов’язана з технічною несправністю автомобіля, станом учасника дорожнього руху чи появою перешкоди для руху. Тобто якщо водій виявляє під час руху несправність автомобіля чи відчуває погіршення стану здоров’я, то він має право здійснити вимушену зупинку, зокрема, в забороненому місці. Звісно, якщо не можливо зупинитись у дозволеному місці.

Дії водія в разі вимушеної зупинки

У разі вимушеної зупинки в забороненому місці водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб. Конкретні часові рамки законом не передбачено, це все в залежності від фактичних обставин. Тому і звинуватити водія у тому, що він не зробив це протягом якихось часових рамок, не можна. Якщо ж прибрати автомобіль не можливо з різних причин, то водій повинен позначити автомобіль увімкненням аварійної світлової сигналізації. Цей порядок дій передбачено п.9.9.а та п.15.14 ПДР.

Чи вважається вимушена зупинка в забороненому місці порушенням

Вимушена зупинка в забороненому місці не є порушенням закону, оскільки закон передбачає порядок дій водія на випадок такої зупинки. Закон передбачає невизначений час на вивезення авто з такого місця чи перебування автомобіля у даному місці з увімкненою «аварійкою». Тому з урахуванням цих рекомендацій така зупинка не є порушенням і відповідно не передбачає покарань.

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Чи може інспектор довести відсутність несправності

У будь-якому випадку працівник поліції, побачивши автомобіль у забороненому місці, підійде зі сподіванням винести постанову про накладення штрафу. Тому, отримавши у водія відповідь про несправність автомобіля, він буде намагатися спростувати факт поломки чи погіршення здоров’я. Проте йому доведеться погодитися з поясненням водія, оскільки інспектор не має юридичних повноважень довести відсутність несправності автомобіля. А тим більше він не є фахівцем у питаннях визначення стану здоров’я водія.

Як діяти, щоб не отримати штраф

У разі вимушеної зупинки й відсутності можливості прибрати автомобіль, обов’язково увімкніть аварійну світлову сигналізацію. Сама «аварійка» є підтвердженням вимушеної зупинки. У разі звернення працівника поліції, повідомте йому про факт вимушеної зупинки та причини несправності автомобіля чи незадовільного стану здоров’я. У випадку наполягання інспектора на наявності порушень правил зупинки, доведіть йому до відома норми п.1.10, п9.9.а та п.15.14 ПДР. За необхідності опишіть це у письмових поясненнях. Ця послідовність дій із посиланням на вказані норми закону допоможе уникнути незаконного штрафу.

Висновки

Законодавство передбачає можливість вимушеної зупинки в заборонених місцях у випадку необхідності, що не вважається порушенням закону. Навпаки, закон надає чіткі рекомендації щодо подальших дій у разі такої зупинки, підкреслюючи необхідність дотримання певних умов з боку водіїв.

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При кожній такій зупинці існує ризик, що працівники поліції спробують накласти штраф, керуючись формальним порушенням правил зупинки. Однак, дотримуючись наданих у цій статті рекомендацій, водій має всі шанси грамотно захистити свої права та уникнути незаконного штрафу. Знання правил та вміння коректно застосовувати їх на практиці в критичних ситуаціях є ключовими для захисту своїх прав перед можливими правовими проблемами.