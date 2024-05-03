Водитель Honda Fit утопил свой автомобиль в реку, ведь поздно среагировал на действия другого водителя, который остановился на дороге, чтобы разглядеть гигантского аллигатора.

Произошла такая необычная авария в Луизиане. Авто впереди Honda резко затормозило, ведь его владелец решил взглянуть на большого аллигатора, который неподвижно лежал на дороге. Водитель хэтчбека не успел среагировать и вылетел в реку.

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Как оказалось впоследствии, аллигатор был мертв, еще до инцидента. Из-за чего погибло животное – неизвестно. Местная эвакуационная компания была вынуждена доставать автомобиль из водоема с помощью лебедки.

Теперь владельца этой Honda Fit ждет неудобный разговор со страховщиками. С высокой вероятностью, этот хэтчбек больше не будет ездить по дорогам, ведь полностью утонул в реке. Скорее всего, он станет донором запчастей.

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Подобные аварии часто случаются по всему миру. Недавно в Германии 81-летний владелец Porsche 911 потерял контроль над своим спорткаром и вылетел с моста. Также вблизи Амстердама в канаве утопили роскошный Mercedes-AMG GT R.