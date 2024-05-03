Водій Honda Fit втопив свій автомобіль в річку, адже пізно зреагував на дії іншого водія, який зупинився на дорозі, аби розгледіти гігантського алігатора.

Сталась така незвична аварія в Луїзіані. Авто попереду Honda різко загальмувало, адже його власник вирішив поглянути на великого алігатора, який нерухомо лежав на дорозі. Водій хетчбека не встиг зреагувати та вилетів в річку.

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Як виявилось згодом, алігатор був мертвий, ще до інциденту. Через що загинула тварина – невідомо. Місцева евакуаційна компанія була змушена діставати автомобіль з водойми за допомогою лебідки.

Тепер власника цієї Honda Fit чекає незручна розмова зі страховиками. З високою ймовірністю, цей хетчбек більше не буде їздити дорогами, адже повністю втонув в річці. Скоріш за все, він стане донором запчастин.

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Подібні аварії часто трапляються по всьому світу. Нещодавно в Німеччині 81-річний власник Porsche 911 втратив контроль над своїм спорткаром й вилетів з мосту. Також в поблизу Амстердама в канаві втопили розкішний Mercedes-AMG GT R.