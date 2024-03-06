Спорткар потрапив в аварію за 110 км від Амстердама. Як зазначають очевидці, Mercedes-AMG злетів з дороги в канал, коли виконував обгін.

Соцмережами шириться відео, на якому помітні наслідки інциденту: задня частина синього Mercedes -AMG GT R ледь помітна посеред каналу. Евакуаторам довелось сильно постаратись, аби витягнути автівку з води. Вони викликали автокран, щоб підняти спорткар з водойми й поставити на причіп. Також до порятунку залучили водолазну групу.

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Аварія трапилась у селищі Бек-ен-Донк, що розташоване на південь від Амстердама. Дивина полягає у тому, що ця сільска дорога має широке полотно й низьку інтенсивність трафіку. Скоріш за все, водію просто не вистачило навичок, аби впоратись з керуванням свого авто.

Керувати Mercedes-AMG GT R дійсно не легко, адже його “серце” – V8 з подвійним турбонаддувом, об’ємом 4,0 літри, має потужність в 577 кінських сил 700 Нм крутного моменту, що дозволяє йому розігнатись до першої сотні всього за 3,2 секунди.

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Однак тепер, цей автомобіль зможе рухатись лише зі швидкістю евакуатора, адже хоч візуально Mercedes-AMG виглядає цілим, він повністю промок, а мотор отримав “гідроудар”. До того ж коли автомобіль витягли з води, його салон був в болоті. Вартість такого GT R становить в середньому 160 000 доларів, а тому, враховуючи ступінь пошкоджень, скоріш за все, цей автомобіль вже не підлягає відновленню.