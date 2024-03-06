Спорткар попал в аварию в 110 км от Амстердама. Как отмечают очевидцы, Mercedes-AMG слетел с дороги в канал, когда выполнял обгон.

Соцсетями распространяется видео, на котором заметны последствия инцидента: задняя часть синего Mercedes -AMG GT R едва заметна посреди канала. Эвакуаторам пришлось сильно постараться, чтобы вытащить машину из воды. Они вызвали автокран, чтобы поднять спорткар из водоема и поставить на прицеп. Также к спасению привлекли водолазную группу.

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Авария произошла в поселке Бек-ен-Донк, расположенном к югу от Амстердама. Странность заключается в том, что эта сельская дорога имеет широкое полотно и низкую интенсивность трафика. Скорее всего, водителю просто не хватило навыков, чтобы справиться с управлением своего авто.

Управлять Mercedes-AMG GT R действительно не легко, ведь его "сердце" – V8 с двойным турбонаддувом, объемом 4,0 литра, имеет мощность в 577 лошадиных сил 700 Нм крутящего момента, что позволяет ему разогнаться до первой сотни всего за 3,2 секунды.

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Однако теперь, этот автомобиль сможет двигаться только со скоростью эвакуатора, ведь хоть визуально Mercedes-AMG выглядит целым, он полностью промок, а мотор получил "гидроудар". К тому же когда автомобиль вытащили из воды, его салон был в болоте. Стоимость такого GT R составляет в среднем 160 000 долларов, а потому, учитывая степень повреждений, скорее всего, этот автомобиль уже не подлежит восстановлению.