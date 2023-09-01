На поле боя была замечена бельгийская боевая машина пехоты YPR-765 в версии PRI производства нидерландской компании DAF.

Видео боевого болида опубликовал в Х-аккаунте Ukrainian Front. Как пишет "Милитарный", эта БМП передана в ВСУ из парка частного коллекционера.

Машина в сухопутных силах Бельгии называется AIFV-B-C25, хотя на самом деле это версия PRI (Pantser Rups Infanterie) с буквенно-цифровым индексом YPR-765. В Нидерландах и Бельгии БМП позиционируется как бронетранспортер для перевозки личного состава механизированных подразделений.

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Броневик имеет башню EWS со швейцарской 25-мм пушкой Oerlikon KBA B02. Для поражения легкобронированных целей и пехоты пушка укомплектована дневным и ночным прицелом.

⚡️The 🇳🇱Dutch armored personnel carrier YPR-765 is in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine pic.twitter.com/NW6WxUttUP — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 1, 2023

В стандартном боекомплекте 180 снарядов, из которых 105 бронебойных и 75 осколочно-фугасных. Дополнительный БК поменьше – 140 снарядов. Башня EWS для стрельбы из пушки оснащена дневным и ночным прицелом. Кроме того, установлен спаренный пулемет FN MAG калибра 7.62 мм.

Десантное отделение БМП YPR-765 PRI. Фото: архив "Милитарный"

Десантный отсек рассчитан на семь экипированных пехотинцев. Вход и выход через откидную аппаратуру заднего борта. В транспортном режиме поднятый аппарат становится частью борта, в которой врезана специальная амбразура для стрельбы изнутри десантного отделения.

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Как отмечают эксперты "Милитарного", отличие нидерландских и бельгийских машин состоит в размещении дымовых гранатометов. На нидерландский блок из шести ПУ установлен на ВЛД, на бельгийских их перенесли на башню.

Сообщается, что на базе бронемашин YPR-765 создан самоходный ПТРК PRAT, БРЭМ, медицинско-эвакуационная машина, а также вариант для военной полиции.