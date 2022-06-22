Боевые машины пехоты М-80А югославского производства долго ехали из-за бюрократических преград местного правительства и из-за невозможности транзита через Венгрию – их маршрут пролегал через Австрию и Польшу.

Правительство Словении официально подтвердило, что передает Украине 35 боевых машин пехоты. Вскоре эти бронемашины должны получить Вооруженные Силы Украины, рассказывает словенский портал 24Ur.com.

Организовать и ускорить поставку таких БМП для Украины помогло вмешательство США, которые вручили правительству Словении ваучер на покупку вооружения по соответствующей цене.

Также интересно немецкие PzH 2000 уже воюют в Украине

Такой “стимул” от американцев понадобился в том числе и для того, чтобы “расшевелить” словенскую бюрократическую систему: административный суд вдруг вынес предписание, что частная компания S Lux, являвшаяся фактическим владельцем БМП М-80А, не имеет права поставлять эти боевые машины “в зону боевых действий”.

Эшелон со словенскими БМП М-80А, направляющимися в Украину, фото – портал 24Ur.com

В истории с поставкой словенских БМП для ВСУ был еще один “подводный камень”.

Эти боевые машины пришлось везти в Украину “в обход” по территории Австрии и Польши. Ибо власти Венгрии по прямому указанию Орбана приняли решение не пропускать по своей территории транзитом вооружение для нашего государства.