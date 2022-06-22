Бойові машини піхоти М-80А югославського виробництва довго їхали через бюрократичні перепони місцевого уряду та через неможливість транзиту через Угорщину – їх маршрут пролягав через Австрію та Польщу.

Уряд Словенії офіційно підтвердив, що передає Україні 35 бойових машин піхоти. Невдовзі ці бронемашини мають отримати Збройні Сили України, розповідає словенський портал 24Ur.com.

Організувати та прискорити поставку таких БМП для України допомогло втручання США, котрі вручили уряду Словенії ваучер на купівлю озброєння за відповідною ціною.

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Такий "стимул" від американців знадобився в тому числі й для того, щоб "розворушити" словенську бюрократичну систему: адміністративний суд раптом виніс припис, що приватна компанія S Lux, яка була фактичним власником БМП М-80А, не має права постачати ці бойові машини "в зону бойових дій".



Ешелон із словенськими БМП М-80А, що прямують до України, фото - портал 24Ur.com

В історії з поставкою словенських БМП для ЗСУ був ще один "підводний камінь".

Ці бойові машини довелось везти до України "в обхід" по території Австрії та Польщі. Бо влада Угорщини за прямої вказівки Орбана ухвалила рішення не пропускати по своїй території транзитом озброєння для нашої держави.