На полі бою помічена бельгійська бойова машина піхоти YPR-765 у версії PRI виробництва нідерландської компанії DAF.

Відео бойового боліда опублікував у Х-акаунті Ukrainian Front. Як пише "Мілітарний", ця БМП передана до ЗСУ з парку приватного колекціонера.

Машина в сухопутних силах Бельгії має назву AIFV-B-C25, хоча насправді це версія PRI (Pantser Rups Infanterie) з буквено-цифровим індексом YPR-765. В Нідерландах та Бельгії БМП позиціонується як бронетранспортер для перевезення особового складу механізованих підрозділів.

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Броньовик має башту EWS зі швейцарською 25-мм гарматою Oerlikon KBA B02. Для ураження легкоброньованих цілей та піхоти гармата укомплектована денним та нічним прицілом.

⚡️The 🇳🇱Dutch armored personnel carrier YPR-765 is in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine pic.twitter.com/NW6WxUttUP — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 1, 2023

У стандартному боєкомплектів 180 снарядів, з яких 105 бронебійних та 75 уламково-фугасних. Додатковий БК трохи менший – 140 снарядів. Башта EWS для стрільби з гармати оснащена денним та нічним прицілом. Окрім цього, встановлено спарений кулемет FN MAG калібру 7.62 мм.

Десантне відділення БМП YPR-765 PRI. Фото: архів "Мілітарний"

Десантний відсік розрахований на сім екіпірованих піхотинців. Вхід та вихід через відкидну апарель заднього борту. В транспортному режимі піднята апарель стає частиною борту, у якій врізана спеціальна амбразура для стрільби зсередини десантного відділення.

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Як зазначають експерти "Мілітарного", відмінність нідерландських та бельгійських машин полягає у розміщені димових гранатометів. На нідерландських блок з шести ПУ встановлений на ВЛД, на бельгійських їх перенесли на башту.

Повідомляється, що на базі бронемашини YPR-765 створено самохідний ПТРК PRAT, БРЕМ, медично-евакуаційна машина, а також варіант для військової поліції.