За підсумками використання шведських бойових машин піхоти у досі небаченому світом російсько-українському протистоянні експерти пророкують CV90 визнання найкращого БМП війни.

До такого висновку у своїх дослідженнях приходить більшість фахівців та Аналітичних центрів. Видання Forbes в деталях розбиралося в подібних твердженнях і жодних перебільшень таких прогнозів не виявило. Підтасування фактів для вшитої реклами чи просування CV90 на світовий ринок озброєнь рейтинговий часопис також не знайшов – всі аналізи зроблено прозоро та професійно.

Данія заплатить, Швеція побудує

Ще у грудні минулого року Швеція та Данія оголосили про спільне виробництво для України кількох десятків БМП CV9035NL Mid-Life Update. Якщо точніше, то мова йде про 35 нових бойових транспортних машин.

Як пригадуєте, дві скандинавські країни підписали спільну декларацію про відправку додаткових бойових машин в Україну в знак підтримки країни, яка перебуває у війні з російськими окупаційними військами.

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"CV90 був і є значним доповненням до оборони України, оскільки Швеція передає 50 машин в цьому році", — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

У спільному проєкті двох скандинавських країн на постачання Україні 35 нових БМП CV90 співвідношення вже обумовлено: 25 машин фінансує уряд Данії, а 15 – Швеція.

Новісіньку техніку поставить прямо зі своїх цехів завод BAESystems Hägglunds. Фото: BAE-Systems

Такі самі версії 37-тонного 11-місного (3+8) CV90 придбали Нідерланди. Втім, не тільки вони, портфель замовлень у шведського виробника дуже солідний.

Останні замовлення на CV90 розмістила Словаччина, яка придбала 152 бронемашини на суму 1,37 мільярда доларів, а також Чеська Республіка, яка купила 246 таких БМП на суму 2,2 мільярда доларів.

Техніка не з дешевих, цінник за згаданими вище контрактами позначається середньою вартістю одного CV90 приблизно 9 мільйонів доларів.

Проєкт йде під спільним патронатом урядів Данії та Швеції. Вони вже за згаданою Угодою домовилися про фінансування партії із 35 машин. Деталі не розголошуються, але уряд Данії вийшов з ініціативою відразу ж сплатити 264 мільйони доларів.

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Загалом Данія дуже активна в союзницьких зобов’язаннях, її допомога Україні дуже відчутна. Торік у вересні Міністерство оборони цієї країни оголосило, що надасть військову допомогу Києву на суму 833 мільйони доларів. Пакет включає танки, БМП, танкові боєприпаси та зенітні гармати.

З технологіями останнього покоління

БМП CV90 для України виготовлятиметеся саме за такими стандартами – все нове, інноваційне і надійне у використанні. З-поміж новинок в комплектацію увійде стабілізоване тепловізійна система бачення для командира машина. Але це не єдина високотехнологічна функція нового CV90.

Командирський приціл у CV9035NL MLU оснащено тепловізійною системою третього покоління та лазерним далекоміром із радіусом дії 9,6 кілометра.

Легка конфігурація IMI Iron Fist (IF-LC) на БМП CV9035. Фото: BAE Systems

Навідник також має тепловізорну систему третього покоління з лазерним далекоміром. Це означає, що командир і навідник незалежно один від одного можуть шукати цілі вдень і вночі з високою роздільною здатністю.

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Машина також має систему попередження, яка сповіщає екіпаж, коли машина ворога висвітлює машину лазерним далекоміром або ракетою з лазерним наведенням. Це має дати екіпажу можливість швидко поставити димову завісу або придушити ціль, першим відкривши вогонь на ураження.

Захист понад усе

Для підвищення захисту зроблено дуже багато. Алгоритм відпрацьовано на виконані замовлення по контракту нідерландської версії CV90. Шведський виробник автомобілів BAE Systems Hägglunds придбав в Ізраїлі систему активного захисту Iron Fist.

Так званий залізний кулак виявляє та перехоплює крихітним снарядом ворожі ракети та фугасні снаряди. Однак, чи отримає українська версія ці системи захисту, поки ще остаточно невідомо.

Щоб захистити трьох членів екіпажу та вісьмох людей у десантному відсіку від ударів мінами, сидіння CV90 посилено, мінімізовано ймовірність поранення осколками пасажирів. Башта нової машини може похвалитися новим складом броні, але її точна формула залишається в секреті.

З новими гарматами по ворогу "Вогонь!"

Якщо до цього поставлені в Україну модифікації CV9040 мали 40-міліметрову автоматичну гармату Bofors, то сучасний CV9035NL MLU озброєний 35-міліметровою Bushmaster Mk. III.

Гармата Bushmaster може стріляти бронебійними, осколковими та диверсійними снарядами, але головною перевагою є менший розмір снаряда. Таке рішення обернулося збільшеним запасом боєприпасів – боєкомплекту вистачить на довше.

З правого боку башти розташована пускова установка для двох протитанкових ракет Spike LR типу "стріляй і забувай" з верхньою атакою на дальність ураження цілей на відстань 3,8 кілометра.

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Екіпаж CV90 може зупинитися, випустити ракету та негайно відійти — на відміну від екіпажу українських БМП M2 Bradley, чия власна протитанкова ракета TOW вимагає, щоб М-2 залишався нерухомим, оскільки екіпаж керує ракетою протягом усього періоду її польоту до цілі.

Однак Україна до цього ніколи не отримувала ізраїльські ракети Spike LR для своїх старих CV90. Поки неясно, чи отримає вона ракети для БМП CV90 нового покоління.

40-міліметрова автоматична гармата Bofors поступиться місцем 35-міліметровій Bushmaster Mk. III. Фото: Av Jorchr — Eget arbete

Попри це, CV9035NL MLU навіть зі стандартними висококласними прицілами, бронею та важким озброєнням може стати найдосконалішою БМП у війні України проти загарбницької Росії, як тільки ця нова техніка надійде на озброєння українських Сил оборони.

Вага зросла, трансмісія змінилась

Новий CV90 MklV комплектується двигуном Scania потужністю до 1000 кінських сил і оновленою трансмісією X300 останнього покоління. Загальна вага зросла з 35 до 37 тонн, що дає дві додаткові тонни при тому ж захисті.

Нове покоління БМП також дозволяє повністю реалізувати концепцію iFighting™ (інтелектуальний бій) BAE Systems, яка, серед іншого, полегшує прийняття рішень, забезпечує підвищену обізнаність про ситуацію, автономну підтримку та покращену ергономіку, а також можливість дистанційного керування.

Норвегія також планує передати Україні зі свого резерву бойові машини піхоти CV90. Фото: defensie.nl

Загалом експерти сходяться на думці, що нове виробництво таких машин вже розглядається як одне з найсучасніших поколінь БМП у світі. Для шведського виробника BAE Systems Hägglun це доволі високе і справедливе визнання.

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Оновлена версія своєї класичної бойової машини – CV90 MkIV п’ятого покоління виходить на лідерські позиції завдяки багатьом технологіям, у т.ч. активного демпфування для покращення керованості та швидкості в польових умовах. CV90 MklV також оснащено новітнім стандартом НАТО щодо електронної архітектури, що дозволяє впроваджувати автономні системи та інтеграцію датчиків.

З публікації Forbes стає зрозуміло, якщо навіть якщо в Україну прийде спрощена версія нового покоління шведських машин, то CV90 все одно претендуватиме на визнання найкращого БМП російсько-української війни.