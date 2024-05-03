С очередной подаренной партии спецтехники и FPV-дронов начался май в одном из подразделений разведки ВСУ.

Для наших армейцев поступили квадроциклы, экскаватор-погрузчик и детекторы обнаружения вражеских беспилотников. Пакет этой помощи вместе с единомышленниками доставил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Экскаваторы-погрузчики не впервые встречается в транспортном снабжении подразделений Сил обороны. В общем, силами фонда Петра Порошенко, для ВСУ передано более 40 закупленных экскаваторов, потребность в которых растет постоянно. Довольно часто в закупают землекопы Volvo моделей BL71 и BL105. Если об экскаваторах-погрузчиках JCB мы довольно много рассказывали, то о Volvo в транспортной поставке для ВСУ и ТрО значительно реже.

Серия экскавационно-погрузочных машин Volvo BL по своим характеристикам считается одной из лучших на мировом рынке. Такая спецтехника крайне необходима на сооружении инженерных объектов обороны – блиндажей, окопов, брустверов, капониров и тому подобное. Экскаватор-погрузчик BL71 в войсках среди популярных. BL105 ему не конкурент, поскольку имеет немного другие характеристики.

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Заявки на эти машины для армейских подразделений выросли с началом войны, когда возникла необходимость в обустройстве долгосрочных оборонительных позиций. Это не только землекоп, бульдозер и планировщик, но и подъемный кран, с помощью которого укладывают бревна, плиты перекрытия на блиндаж, монтируют бетонные конструкции, устанавливают противотанковые конусы.

Volvo BL71 способен поднимать грузы весом 3152 килограмма, чего для работы со стандартными конструкциями на строительстве оборонительных позиций вполне достаточно. Имея фронтальный ковш объемом 1 куб. м и шириной 2,35 м, а это по вместимости где-то в пределах 1000 л, он обладает усилием его отрыва 53,5 кН. При этом операционная высота разгрузки достигает 2,63 м, чего достаточно для загрузки самосвалов с наращенными бортами.

Экскавационный ковш меньше по размеру (0,61 м) и объему (200 л), но его объема в 0,31 куб. м достаточно для выкапывания окопов, блиндажей. Он может углубляться в грунт на 5,36 м. Усилие отрыва у него на 5,5 кН больше от фронтальной навески. Глубина извлечения обратной лопаты со стандартной рукоятью – 4,3 м, максимальная высота разгрузки – 3,98 м.

В стандартной комплектации для погрузочно-разгрузочных операций в режиме крана на рукояти экскаваторной лопаты предусмотрена специальная петля для подъема грузов.

Относительно силовой комплектации, то этот экскаватор не относится к гигантам, но для его размерной группы вполне достаточно низкоэмиссионного двигателя с 2-этапным очистителем воздуха, турбонаддувом, мощностью 94 л.с. (70 кВт). Этого потенциала для гидравлической станции вполне хватет.

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Полный привод колес при необходимости отключается. Синхронизированная четырехступенчатая КПП работает через сервопривод и гидротрансформатор, все манипуляции с трансмиссией проводятся через необходимые кнопки на рычаге управления погрузчиком. Разработчики также не забыли о полной блокировкой дифференциала на заднем мосту.

Позаботились и об операторе. Его рабочее место в кабине с защитой ROPS (FOPS) имеет современную эргономику, что уменьшает усталость во время смены. Сиденья с пневмоподвеской. В салоне есть вентиляционная система отопления с размораживателем стекла, кондиционер.

Кроме экскаватора-погрузчика Volvo, в транспортную группу для разведывательного подразделения поступили квадроциклы 500cc 4х4, родословная которых идет от семейства ATV Hummer. 22-киловаттные полноприводные (2+4WD) четырехколесники могут по твердой поверхности разгоняться до 75-80 км/ч.

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На бездорожье скорость упадет до 40-45 км/ч, а то и меньше, поскольку все зависит от покрытия поверхности и окружающей ситуации. Передний мост может отключаться, если дорога позволяет.

По словам военных, это довольно мощные, выносливые и надежные машины, которые используются армейцами в рейдах, разведке, на патрулирование. Багажные полки впереди и сзади способствуют подвозу боеприпасов, амуниции, продовольствия, воды и тому подобное. Там можно прикрепить поперечные носилки или прицепить к фаркопу тележку для транспортировки раненых.

Фото: Европейская солидарность