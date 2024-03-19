Английские грузовики DAF YA и DAF Leyland стали базой для спецтранспорта военных, в том числе для боевой авиации.

Фонд Петра Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" передал в войска несколькими партиями автомобили различного назначения, квадроциклы, дроны и другое имущество и снаряжение, крайне необходимое нашим защитникам.

Очередной транспортный транш состоял из четырех грузовых автомобилей DAF YA и DAF Leyland. Кроме этого, автопарки пополнились квадроциклами, колесами к автомобилям КРАЗ и HMMWV.

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Переданная техника не новая, но хорошо подготовлена и в добротном техническом состоянии. Она разрабатывалась и изготавливалась конкретно под задачи оборонных ведомств. Это полноприводные машины с колесной формулой 4х4.

Версия DAF YA-4442 хотя и датируется прошлым веком, но до сих пор состоит на вооружении многих армий мира. Тентовой бортовой грузовик комплектуется дизельным двигателем под 180 лошадиных сил и 6-ступенчатой раздаточной коробкой.

Автомобиль пришелся по душе защитникам за выносливость и надежность. В войсках DAF YA уже получил неофициальное название "Яшка". Он имеет полезную нагрузку 4 т и полную массу 12 т. При этом нагрузка на переднюю ось достигает 5 т, а на заднюю – 7 т.

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Несмотря на старые дизельные моторные версии, автомобиль в среднем берет 18 л солярки на 100 км пробега. Это довольно хороший результат для полноприводного грузовика военного назначения. Если сравнить с "шишигой" ГАЗ-66, то и в среднем расходует 25 л/100 км бензина. При этом она вдвое проигрывает "Яшке" в грузоподъемности.

Упомянутый выше Leyland DAF 4x4 при собственном весе 6 т имеет одинарную ошиновку. Он комплектуется проверенным временем двигателем Cummins 5,9 л Turbo Diesel, который выдает 145 лошадиных сил с крутящим моментом 650/1500 Нм. Двигатель работает в паре с механической КПП Turner T5-350 на пять передач вперед и одну назад.

Передний мост подключается, его включение пневматическое, есть блокировка межосевого дифференциала. Водителю управлять такой машиной поможет рулевой привод ZF с гидравлическим усилителем. Здесь классический рабочий механизм "винт - гайка".

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Что касается грузоподъемности, то это гарантированная пятитонка. Может возить как фасованные, клунковые грузы, так и личный состав, а также буксировать двухосные прицепы, полевые кухни, ремонтно-сервисные несамоходные агрегаты и даже пушки.

Впервые армейской авиации отправлен мобильный штабной пункт (см. видео ниже). Его выполнили на базе DAF YA и огромных контейнеров, ставших кузовной надстройкой. Конечно, контейнеры утеплены, оборудованы системой обогрева и кондиционирования воздуха, имеют автономные генераторы, питающие аппаратуру, компьютеры, а также предметы быта – холодильники, микроволновые печи, кофеварки и тому подобное.

На шасси автомобиля надстройка первого блока сделана для размещения непосредственно штаба. Там по заявке военных авиаторов обустроены шесть рабочих мест, где будет происходить планирование полетов и их сопровождение.

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На прицепе размещен второй блок. Там оборудовано бытовое помещение. В салоне два кубрика, один из которых спальный с двухъярусными кроватями вроде купейных, но более просторных и удобных. К тому же они с ортопедическими матрасами. Кухня в виде тамбура оборудована всем необходимым для приготовления блюд и легкого перекуса.

Для военнослужащих здесь даже по заявке поставили шесть небольших сейфов по количеству койкомест, где можно хранить личные вещи, документы.

Фото: Фонд Петра Порошенко