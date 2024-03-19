Англійські вантажівки DAF YA та DAF Leyland стали базою для спецтранспорту військових, в тому числі для бойової авіації.

Фонд Петра Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» передав у війська кількома партіями автомобілі різного призначення, квадроцикли, дрони та інше майно і спорядження, вкрай необхідне нашим захисникам.

Черговий транспортний транш складався з чотирьох вантажних автомобілів DAF YA та DAF Leyland. Окрім цього, автопарки поповнилися квадроциклами, колесами до автомобілів КРАЗ та HMMWV.

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Передана техніка не нова, але гарно підготовлена і в добротному технічному стані. Вона розроблялася й виготовлялася конкретно під завдання оборонних відомств. Це повнопривідні машини з колісною формулою 4х4.

Версія DAF YA-4442 хоча й датується минулим століттям, але й досі перебуває на озброєнні багатьох армій світу. Тентова бортова вантажівка комплектується дизельним двигуном під 180 кінських сил і 6-ступеневою роздатковою коробкою.

Автомобіль припав до вподоби захисникам за витривалість та надійність. У військах DAF YA вже отримав неофіційну назву "Яшка". Він має корисне навантаження 4 т і повну масу 12 т. При цьому навантаження на передню вісь сягає 5 т, а на задню – 7 т.

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Попри старі дизельні моторні версії, автомобіль в середньому бере 18 л солярки на 100 км пробігу. Це доволі гарний результат для повнопривідної вантажівки військового призначення. Якщо порівняти з "шишигою" ГАЗ-66, то та в середньому витрачає 25 л /100 км бензину. При цьому вона удвічі програє "Яшці" у вантажності.

Згаданий вище Leyland DAF 4x4 при власній вазі 6 т має одинарну ошиновку. Він комплектується перевіреним часом двигуном Cummins 5,9 л Turbo Diesel, який видає 145 кінських сил з крутним моментом 650/1500 Нм. Двигун працює у парі з механічною КПП Turner T5-350 на п’ять передач вперед та одну назад.

Передній міст підключається, його включення пневматичне, є блокування міжосьового диференціала. Водієві керувати такою машиною допоможе кермовий привід ZF з гідравлічним підсилювачем. Тут класичний робочий механізм "гвинт - гайка".

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Щодо вантажності, то це гарантована п’ятитонка. Може возити як фасовані, клункові вантажі, так і особовий склад, а також буксирувати двовісні причепи, польові кухні, ремонтно-сервісні несамохідні агрегати та навіть гармати.

Вперше армійській авіації відправлено мобільний штабний пункт (див. відео нижче). Його виконали на базі DAF YA та величезних контейнерів, що стали кузовною надбудовою. Звісно, контейнери утеплені, облаштовані системою обігріву та кондиціювання повітря, мають автономні генератори, що живлять апаратуру, комп’ютери, а також предмети побуту – холодильники, мікрохвильові печі, кавоварки тощо.

На шасі автомобіля надбудова першого блоку зроблена для розміщення безпосередньо штабу. Там за заявкою військових авіаторів облаштовано шість робочих місць, де буде відбуватися планування польотів та їх супровід.

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На причепі розміщено другий блок. Там обладнано побутове приміщення. В салоні два кубрики, один з яких спальний з двоярусними ліжками на зразок купейних, але просторіших та зручніших. До того ж вони з ортопедичними матрацами. Кухню у вигляді тамбура обладнано усім необхідним для приготування страв та легкого перекусу.

Для військовослужбовців тут навіть за заявкою поставили шість невеличких сейфів за кількістю ліжкомісць, де можна зберігати особисті речі, документи.

Фото: Фонд Петра Порошенка