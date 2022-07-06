Картини в жовто-блакитних тонах намальовані зі всіх боків тягача.

Завершальний етап роботи над перетворенням вантажного тягача у витвір мистецтва показали у спільноті DAF Fan. На фото видно, як на усіх поверхнях автомобіля DAF XF Super Space Cab намалювали малюнки в українському стилі.

Автомобіль, який належить українській логістичній компанії “Ніка Транс Логістік”, розмальовано для нагадування громадянам інших країн, в яких буде їздити цей автомобіль, про подвиг українців.

Також цікаво як роботи нового покоління фарбують автомобілі

На фронтальній частині вантажівки зображено двоє людей, яку протягують одне одному руки, на фоні соняшникового та квіткового поля. На обтікачі машини – напис “Слава Україні”. Задня частина кабіна прикрашена сюжетом відомої марки про російський корабель. З одного боку кабіни зображено мирне життя з дівчиною на фоні міста, з іншої – наших захисників на фронті.