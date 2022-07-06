Картины в желто-голубых тонах нарисованы со всех сторон тягача.
Завершающий этап работы по превращению грузового тягача в произведение искусства показали в сообществе DAF Fan. На фото видно, как на всех поверхностях DAF XF Super Space Cab нарисовали рисунки в украинском стиле.
Автомобиль, принадлежащий украинской логистической компании "Ника Транс Логистик", разрисован для напоминания гражданам других стран, в которых будет ездить этот автомобиль, о подвиге украинцев.
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На фронтальной части грузовика изображены два человека, которые протягивают друг другу руки, на фоне подсолнечного и цветочного поля. На обтекателе машины – надпись "Слава Украине". Задняя часть кабины украшена сюжетом известной марки о русском корабле. С одной стороны кабины изображена мирная жизнь с девушкой на фоне города, с другой – наших защитников на фронте.