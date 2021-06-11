Новая технология покраски автомобилей ABB Pixelpaint настолько удивительна, что недавно выиграла престижную премию Robotics Award 2021, которая отмечает инновации в процессах автоматизации.

Работы с программным обеспечением Pixelpaint от швейцарской компании ABB за один проход наносят краску, сплошным слоем или с узором, с четкостью лазерного принтера. Это ставит индивидуальную окраску на новый уровень.

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Pixelpaint – технология, разработанная швейцарской компанией ABB два года назад и признана новаторской экспертами отрасли. Она предназначена для двух красящих манипуляторов, с форсунками высокого давления. Роботы распыляют краску с небывалой точностью и при этом не тратят ни одной нано-капли. Эффективность обычного пульверизатора составляет 70-80%, что означает значительные потери материала, а это вредно для окружающей среды и дорого для производителей автомобилей, в то время, как Pixelpaint обеспечивает 100%.

Другая замечательная вещь, на которую способны эти два робота – это создание самых привередливых двухцветных, матовых покрытий или индивидуальных изображений. Нет сложнее и скучнее процессов окрашивания, чем при нанесении второго слоя краски, так как машину нужно полностью замаскировать.

Благодаря программному обеспечению RobotStudio для двухцветных и декоративных программ покраска, Pixelpaint может создать на кузове индивидуальное покрытие, гораздо быстрее и дешевле, чем при обычном процессе. Маскировка и демаскировка, которые занимают много времени, вообще устраняются, а дизайн и комбинации материалов – неограниченные.