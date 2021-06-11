Нова технологія фарбування автомобілів ABB Pixelpaint настільки дивовижна, що нещодавно виграла престижну премію Robotics Award 2021, яка відзначає інновації в процесах автоматизації.

Роботи з програмним забезпеченням Pixelpaint від швейцарської компанії ABB за один прохід наносять фарбу, суцільним шаром чи з візерунком, із чіткістю лазерного принтера. Це виводить індивідуальне фарбування на новий рівень.

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Pixelpaint – технологія, розроблена швейцарською компанією ABB два роки тому і визнана новаторською експертами галузі. Вона призначена для двох фарбувальних маніпуляторів, з форсунками високого тиску. Роботи розпорошують фарбу з небувалою точністю і при цьому не витрачають жодної нано-краплі. Ефективність звичайного пульверизатора становить 70-80%, що означає значні втрати матеріалу, а це шкідливо для навколишнього середовища та дорого для виробників автомобілів, в той час, як Pixelpaint забезпечує 100%.

Інша чудова річ, на яку здатні ці два роботи, – це створення найвибагливіших двоколірних, матових покриттів або індивідуальних зображень. Немає складніших та нудніших процесів фарбування, ніж при нанесенні другого шару фарби, оскільки машину потрібно повністю замаскувати.

Завдяки програмному забезпеченню RobotStudio для двоколірних та декоративних програм фарбування, Pixelpaint може створити на кузові індивідуальне покриття, набагато швидше та дешевше, ніж при звичайному процесі. Маскування та демаскування, які займають багато часу, взагалі усуваються, а дизайн та комбінації матеріалів – необмежені.