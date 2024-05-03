З чергової подарованої партії спецтехніки та FPV-дронів розпочався травень в одному з підрозділів розвідки ЗСУ.

Для наших армійців надійшли квадроцикли, екскаватор-навантажувач та детектори виявлення ворожих безпілотників. Пакет цієї допомоги разом з однодумцями доставив експрезидент України Петро Порошенко.

Екскаватори-навантажувачі не вперше зустрічається у транспортному постачанні підрозділів Сил оборони. Загалом, силами фонду Петра Порошенко, для ЗСУ передано понад 40 закуплених екскаваторів, потреба в яких росте постійно. Доволі часто в закуповують землекопи Volvo моделей BL71 та BL105. Якщо про екскаватори-навантажувачі JCB ми доволі багато розповідали, то про Volvo в транспортній постачі до ЗСУ та ТрО значно рідше.

Серія екскаваційно-навантажувальних машин Volvo BL за своїми характеристиками вважається однією з кращих на світовому ринку. Така спецтехніка вкрай необхідна на спорудженні інженерних об’єктів оборони – бліндажів, окопів, брустверів, капонірів тощо. Екскаватор-навантажувач BL71 у військах з-поміж популярних. BL105 йому не конкурент, оскільки має трохи інші характеристики.

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Заявки на ці машини для армійських підрозділів зросли з початком війни, коли постала потреба в облаштуванні довгострокових оборонних позицій. Це не тільки землекоп, бульдозер та планувальник, але й підіймальний кран, з допомогою якого вкладають колоди, плити перекриття на бліндаж, монтують бетонні конструкції, встановлюють протитанкові конуси.

Volvo BL71 спроможний підіймати вантажі вагою 3152 кілограми, чого для роботи зі стандартними конструкціями на будівництві оборонних позицій цілком достатньо. Маючи фронтальний ківш об’ємом 1 куб. м та шириною 2,35 м, а це за місткістю десь в межах 1000 л, він володіє зусиллям його відриву 53,5 кН. При цьому операційна висота розвантаження сягає 2,63 м, чого достатньо для завантаження самоскидів з нарощеними бортами.

Екскаваційний ківш менший за розміром (0,61 м) та об’ємом (200 л), але його обсягу в 0,31 куб. м достатньо для викопування окопів, бліндажів. Він може заглиблюватися в ґрунт на 5,36 м. Зусилля відриву у нього на 5,5 кН більше від фронтальної навіски. Глибина вилучення зворотної лопати зі стандартною держаком – 4,3 м, максимальна висота розвантаження – 3,98 м.

У стандартній комплектації для навантажувально-розвантажувальних операцій в режимі крана на рукояті екскаваторної лопати передбачена спеціальна петля для підйому вантажів.

Щодо силової комплектації, то цей екскаватор не відноситься до гігантів, але для його розмірної групи цілком достатньо низькоемісійного двигуна з 2-етапним очищувачем повітря, турбонаддувом, потужністю 94 л.с. (70 кВт). Цього потенціалу вдосталь для гідравлічної станції.

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Повний привід коліс при необхідності вимикається. Синхронізована чотириступенева КПП працює через сервопривід та гідротрансформатор, всі маніпуляції із трансмісією проводяться через необхідні кнопки на важелі управління навантажувачем. Розробники також не забули про повне блокуванням диференціала на задньому мосту.

Подбали й про оператора. Його робоче місце в кабіні з захистом ROPS (FOPS) має сучасну ергономіку, що зменшує втому під час зміни. Сидіння з пневмопідвіскою. В салоні є вентиляційна система опалення з розморожувачем скла, кондиціонер.

Окрім екскаватора-навантажувача Volvo, в транспортну групу для розвідувального підрозділу надійшли квадроцикли 500cc 4х4, родовід яких йде від сімейства ATV Hummer. 22-кіловатні повнопривідні (2+4WD) чотириколісники можуть по твердій поверхні розганятися до 75-80 км/год.

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На бездоріжжі швидкість впаде до 40-45 км/год, а то й менше, оскільки все залежить від покриття поверхні та довколишньої ситуації. Передній міст може відключатися, якщо дорога дозволяє.

За словами військових, це доволі потужні, витривалі та надійні машини, які використовуються армійцями в рейдах, розвідці, на патрулювання. Багажні полиці попереду та позаду сприяють підвезенню боєприпасів, амуніції, харчів, води тощо. Там можна прикріпити поперечні ноші чи причіпити до фаркопу візок для транспортування поранених.

Фото: Європейська солідарність