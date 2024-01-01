Як виглядає найбільший французький броньований кросовер

Кросовер DS 7 VAUBAN створений як захищений броньований автомобіль спеціального призначення, побудований на основі DS 7 E-TENSE 4x4 300 з гібридним силовим агрегатом та повним приводом.

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Завдяки використанню надлегких арамідних матеріалів, особливо стійких до ударів і тепла, волокон HPPE (високоміцний поліетилен), а також броньованої сталі та броне-скла, спеціалістам вдалось створити автомобіль з рівнем захисту VPAM4 – тобто, захист від обстрілу з пістолетів. Розроблений для досягнення максимальної ефективності як з точки зору безпеки, так і з урахуванням необхідності дотримання першокласного комфорту та ходових якостей, кросовер DS 7 VAUBAN з урахуванням бронювання став важчим лише на 164 кг відносно вихідної основної моделі.

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Завдяки цьому ходові якості нового броньованого автомобіля відповідають найвищим стандартам DS. Наприклад, гальмівний шлях кросовера DS 7 VAUBAN еквівалентний гальмівному шляху кросовера DS 7 E-TENSE 4x4 300, а прискорення від 0 до 100 км/год збільшилось лише на 0,2 секунди – тобто, з 5,9 до 6,1 секунди. Відчуття керованості та комфорту зберігаються на надзвичайно високому рівні, заданому активною підвіскою DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, а радіус розвороту на рівні 10,45 метра є еталонним у сегменті преміальних SUV-кросоверів.

На відміну від багатьох важких броньованих автомобілів-конкурентів, що вимагають спеціальні водійські посвідчення, водію автомобіля DS 7 VAUBAN достатньо звичайного водійського посвідчення зі стандартними відкритими категоріями. Ціни також дуже конкурентоспроможні, адже вартість автомобіля DS 7 VAUBAN починається від 165 000 євро. Технічне обслуговування можна проводити в мережі сертифікованих центрів DS STORES.

Перетворення інтер’єру відбувається під наглядом майстрів DS, що гарантує зразковий рівень якості матеріалів та максимальну вишуканість оздоблення. Внутрішні логотипи VAUBAN та додавання спеціальних елементів керування – це єдині деталі, які візуально відрізняють спец-автомобіль DS 7 VAUBAN.

Хоча додатково до широкого переліку оснащення Нового DS 7, для броньованого автомобіля DS 7 VAUBAN також доступно й доволі специфічне обладнання: автоматичні системи пожежогасіння, вентиляція закритого контуру, аварійна сирена, гучний розмовний вуличний динамік тощо. Також передбачено численні опції для комфорту пасажирів (додаткові USB-порти, плафони освітлення тощо) та можливості персоналізація автомобіля (кольори кузова, оздоблення салону, декоративна вишивка, тримачі прапорів тощо).

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Результатом нової співпраці між Групою WELP та Брендом DS Automobiles став автомобіль DS 7 VAUBAN, що повністю виготовлений у Франції та на заводі в місті Мюлузі, а потім додатково переобладнаний підрозділом WELP France в місті Ерімонкурі.

Перші броньовані автомобілі DS 7 VAUBAN уже виготовлені. Далі триває процес сертифікації, після чого уже в червні в Європі мають розпочатись продажі нового автомобіля.