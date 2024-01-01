Як виглядає найрозкішніший французький купе-кросвоер

DS N°8 втілює нове розуміння формату SUV Coupé – динамічного купе-подібного кросовера, завдяки чому вдалося досягнути відмінного аеродинамічного коефіцієнту Cx=0,24. У нього запас ходу до 750 км (змішаний цикл WLTP) та понад 500 км на трасі завдяки електромоторам потужністю до 350 к.с. та з переднім (FWD) або повним приводом (AWD) і кількома варіантами акумуляторів.

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DS N°8 – це перше втілення нового дизайнерського стилю DS Automobiles та вперше буде пропонуватися виключно лише як електромобіль.

Одночасно з запуском новинки, DS Automobiles відкриває нову філософію найменування моделей. Відтепер всі моделі Бренду будуть позначатись через символ «N°» (це стандартний варіант запису слова «номер» французькою мовою). Крім того, символ «°» на задній частині кузова виконаний у вигляді мініатюрного діаманту, наче додатково символізуючи ДНК Бренду DS Automobiles: вишуканість та елегантність, максимальна увага до деталей. Після позначення-символу «N°» буде вказана певна цифра.

Для запуску нового електромобіля недарма було обрано саме позначення DS N°8 – адже цифра 8 за своєю формою близька до знака нескінченності та асоціюється з рівновагою і відчуттям спокою. Нарешті, щоб посилити ідентичність Бренду, на задній частині кузова буде розміщено напис «DS AUTOMOBILES» та окремо вказано позначення моделі «N°8».



Аеродинамічні показники DS N°8 становлять Cd=0,24 (Cx=0,24) та CdA=0,64; це одні з найкращих показників у своєму класі. Кожна частина кузова нового електромобіля була ретельно перевірена та опрацьована в аеродинамічній трубі. Уся робота над аеродинамікою принесла визначні результати: завдяки покращенню аеродинамічної ефективності, вдалось знизити споживання енергії. А це означає, що на одному заряді акумулятора можна подолати більшу відстань.

Так, для Нового DS N°8 саме за рахунок аеродинаміки вдалось збільшити запасу ходу на +60 км (за правилами вимірювального циклу WLTP) або навіть +75 км (якщо говорити саме про швидкісний рух на автостраді). Зовнішні розміри Нового DS N°8 гарантують ідеальний баланс форм та пропорцій: довжина кузову складає 4,82 м; ширина дорівнює 1,90 м; висота сягає 1,58 м.



Новий DS N°8 одразу вражає передньою частиною кузова з оригінальним V-подібним світловим підписом. Тонкий вертикальний «світловий підпис» нагадує про всі актуальні моделі Бренду DS Automobiles та, водночас, дозволяє зазирнути в майбутнє. Крім того, це світлове рішення наче візуально окреслює межі нового електромобіля на дорозі, акцентуючи увагу на його ширині.



Особливі фари Нового DS N°8 складаються з трьох окремих горизонтальних модулів та восьми LED-елементів, які формують візерунок Clous de Paris, що ідентичний декоративному оздобленню в салоні. Ще однією унікальною інновацією в автомобільному світі виступає решітка повітрозбірника DS LUMINASCREEN з яскравим підсвічуванням. А завершує «ансамбль світла» в передній частині кузова DS N°8 фірмовий логотип DS з підсвічуванням.

Новий DS N°8 також є першою моделлю в лінійці Бренду, що має вертикальний світловий знак позаду. Оригінальний вертикальний світловий елемент робить Новий DS N°8 миттєво пізнаваним вночі, навіть на відстані 100 метрів. А особлива тригранна форма ліхтарів LIGHT BLADE покращує аеродинамічні якості та оптимізує повітряні потоки у задній частині кузова. Нарешті, варто відзначити й сегментований візерунок всередині ліхтарів.



Аналогічно, як це було реалізовано на концепт-карі DS AERO SPORT LOUNGE, Новий DS N°8 пропонує розширений варіант двокольорового фарбування кузову, де використовується контрастний глибокий чорний колір. Цей колір очікувано присутній на даху, але також продовжується на капоті та поширюється навіть на решітку радіатора. Завдяки такому рішенню, вдалось підкреслити унікальну форму кузова елегантного електромобіля DS N°8, що символізує розквіт французького кузовобудування.

Для Нового DS N°8 буде запропоновано п’ять кольорів кузова, включаючи три нові: проникливо-синій TOPAZ BLUE, стримано-сірий PALLADIUM GREY, небесно-чистий білий ALABASTER WHITE. Ці кольори ідеально доповнюють палітру з двох класичних варіантів забарвлення: ніжний-перлинний CRYSTAL PEARL та традиційно-чорний PERLA NERA BLACK.

До речі як виглядає найбільший французький броньований кросовер

Аеродинамічна ефективність також створюється завдяки новітнім технологіям, як ось CONTROLLED AIR TAKE – це повітрозбірник з рухомими заслінками. За певних підходящих умов, заслінки можуть закриватись та знижувати аеродинамічний спротив в зоні повітрозбірника аж до 95% (порівняно зі звичайним повітрозбірником) або до 40% (порівняно зі схожими конструкціями у конкурентів). Завдяки цьому, вдається знизити споживання енергії та, відповідно, отримати збільшення запасу ходу – додатково до +18 км (за правилами вимірювального циклу WLTP) або навіть до +22,5 км (якщо говорити саме про швидкісний рух на автостраді). Слід зазначити, що низький капот також сприяє зниженню аеродинамічного спротиву та оптимізації споживання енергії.

Функція Proximity Free Keyless Entry & Start дозволяє керувати дверними ручками з електроприводом та висувати їх як раз в той момент, коли власник наближаєтеся до свого електромобіля. До речі, передні дверні ручки з електроприводом пофарбовані в колір кузова, а ручки задніх дверцят інтегровані та наче приховані в дверних стійках.

Крім того, Новий DS N°8 вражає вишуканим інтер’єром, що випромінює затишок, спокій, комфорт. Цього вражаючого ефекту вдається досягнути фоновим підсвічуванням та вишуканим декором, а також використанням високоякісних матеріалів оздоблення, включаючи шкіру Nappa та шліфований алюміній.

Новий DS N°8 пропонує інтер’єр, який ідеально втілює розуміння французького комфорту та розкоші. Широка передня панель наче огортає пасажирів, даруючи їм відчуття спокою та цілісності. Уся передня панель виконана у так званому «Безшовному дизайні»: це унікальне поєднання вишуканого декору, наче витвір досвідчених майстрів, та високотехнологічних систем сьогодення. Наприклад, в передню панель інтегровані сенсорний дисплей та органи керування мультимедійною системою, вентиляційні дефлектори клімат-контролю, елементи фонового освітлення салону тощо.

Крім того, варто звернути увагу на рельєфні елементи-вставки Clous de Paris, що прикрашають кермо та вентиляційні дефлектори. А також – на шви з ефектом мініатюрних перлин, які знаходять собі місце на панелі приладів та підлокітниках. Нарешті, згадаємо і про оздоблення сидінь шкірою Nappa у вигляді елементів ремінця годинника. Усе це вже давно є характерними деталями оздоблення салонів численних моделей DS Automobiles.



Згадуючи концепт-кар DS AERO SPORT LOUNGE, розробники Нового DS N°8 створили унікальні передні сидіння з обволікаючою формою та повністю інтегрованими підголівниками. Використання спеціальної піни-наповнювача високої щільності та додавання регульованої бокової підтримки на спинках сидінь, доповнюють відчуття максимальної зручності посадки. До того ж, передні сидіння пропонують водію та пасажиру не лише підігрів, але також вентиляцію та навіть функцію масажу спини.

Тепловий комфорт підсилюється системою DS NECK WARMER – унікальним пристроєм, який пропонує обігрів якомога ближче до відкритих частин тіла. Таким чином, вдається створити відчуття тепла та затишку, при цьому витрачаючи небагато енергії електромобіля. Особливі підігрівачі для шиї встановлені на спинках передніх сидінь та мають кришталевий логотип DS з фоновим підсвічуванням.

Пасажирам на задніх сидіннях також забезпечуються високий рівень комфорту: чудовий простір для колін, гарний запас місця для голови (зазор від сидіння до стелі позаду сягає 84 см), оптимальній нахил спинки сидіння – під кутом 30 градусів. Водночас, задній диван не вимагає жодних компромісів щодо практичності, адже він пропонує можливість складання в пропорції 40/20/40 (розділена спинка заднього дивану). Нарешті, додатковому комфорту задніх пасажирів сприяють функції підігрів та вентиляції сидінь.

Новий DS N°8 також вражає ідеальною звукоізоляцією, яку досягається одразу кількома чинниками: ретельно опрацьована аеродинаміка, численні звукоізолюючі елементи, багатошарове ламіноване скло тощо. Зрештою, усе це формує чудову тишу в салоні та ідеально доповнює враження від першокласної подорожі.



Центральний дисплей в салоні електромобіля має дуже великий розмір (діагональ 16 дюймів) та пропонує чудові можливості персоналізації. Також дисплей працює у поєднанні з мультимедійною систему DS IRIS SYSTEM 2.0 з можливістю голосового керування.



За аудіокомфорт в салоні відповідає аудіо-систем преміального класу FOCAL Electra 3D. Новий DS N°8 отримує 14 висококласних інтегрованих динаміків загальною вихідною потужністю 690 Вт.

Незважаючи на витончений та футуристичний дизайн, електромобіль DS N°8 також доволі практичний. Наприклад, він пропонує великий багажник (об’єм до 620 літрів під кришкою-поличкою) у правильній формі паралелепіпеда, що робить його дуже зручним у використанні під час завантаження великогабаритних речей. Кришка багажника оснащена електроприводом, завдяки чому можна регулювати висоту відкривання – аж до 185 см максимум.

Новий DS N°8 пропонує чудовий вибір елегантних та вишуканих варіантів оздоблення салону, які пропонуються в залежності від певного виконання електромобіля – PALLAS або ETOILE. Фірмовим кольором салону для Нового DS N°8 виступає ніжний синій відтінок Eternal Blue, який гармонічно поєднує відчуття спокою та потужну приховану енергетику.

Новий DS N°8 використовує сучасну платформу STLA Medium від Групи Stellantis. Ця платформа ретельно оптимізована за довжиною та шириною для розміщення навіть великих акумуляторів – наприклад, ємністю до 97,2 кіловат-годин. Також ця платформа дає змогу використовувати великі колеса діаметром 740 мм.

Крім того, Новий DS N°8 отримує певні важливі переваги завдяки використанню нових елементів передньої та задньої підвіски, а також спеціальної гальмівної системи, адаптованої до його електричної технології – наприклад, передбачена система багатоступеневої рекуперації та керування однією педаллю.



Новий DS N°8 буде доступний у трьох повністю 100% електричних версіях, що запропонують потужність 230 к.с., 245 к.с., 350 к.с., а також один електромотор (передній привод FWD) або два електромотори (повний привод AWD) та два акумулятори на вибір покупця.

Електромобіль DS N°8 FWD (230 к.с.) буде пропонуватись з акумулятором корисною ємністю 74 кіловат-годин, що обіцяє оптимальне поєднання вже достатнього запасу ходу та привабливої ціни. Водночас, електромобілі DS N°8 FWD LONG RANGE (245 к.с.) та DS N°8 AWD LONG RANGE (350 к.с.) отримають збільшений акумулятор корисною ємністю 97,2 кіловат-годин, завдяки чому можна досягнути максимального запасу автономного пробігу.

Наприклад електромобіль DS N°8 FWD LONG RANGE має нормативний запас ходу 750 км та рівень споживанням енергії 12,9 кіловат-годин на 100 км (згідно WLTP). Крім того, для такого електромобіля заявлено вражаючий запас ходу понад 500 км по автомагістралі при умові дотримання постійної швидкості 120 км/год.

Новий DS N°8 пропонує першокласну динаміку: наприклад, час прискорення від 0 до 100 км/год. становить лише 5,4 секунди (для версії AWD LONG RANGE) або тримається на рівні 7,7-7,8 секунди (для версій FWD в залежності від акумулятора). Максимальна швидкість будь-якого варіанту електромобіля DS N°8 обмежена на рівні 190 км/год.

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На електромобілі DS N°8 AWD LONG RANGE керування заднім електромотором відбувається таким чином, щоб забезпечити найкращі враження від водіння. Наприклад, в режимі ECO електромобіль DS N°8 постійно використовує лише передній електромотор та передній привод, активуючи задній електромотор лише в режимі kick-down для миттєвого вивільнення максимально-можливої потужності, що розподіляється на всі чотири колеса.

У звичайному режимі Normal, електромобіль DS N°8 AWD LONG RANGE вже використовує два електромотори для забезпечення максимального рівня зчеплення з дорогою під час рушання з місця, але потім задній електромотор поступово вимикається. Проте якщо це необхідно – під час динамічного прискорення, за умови можливого пробуксовування передніх коліс – задній електромотор негайно підключається та забезпечує максимальну потужність і повний привод на всі чотири колеса. Завдяки таким періодичним відключенням електромотору, вдається оптимізувати енергетичну ефективність та зменшити споживання енергії, а отже – відповідно, збільшити можливий запас ходу.

Нарешті, в режимах Sport та AWD водій може насолоджуватись постійним повним приводом зі спеціальною логікою управлінням крутним моментом для кожної програми-режиму руху. Наприклад, в режимі Sport пріоритет віддається потужності, а в режим AWD систем робить усе для максимізації зчеплення з дорогою. Водій може контролювати інформацію про роботу повного приводу та двох електромоторів на дисплеї цифрової панелі приладів.

Завдяки підтримці «швидкої зарядки» з максимальною потужністю 160 кВт на постійному рівні (при заряді акумулятора в межах від 20% до 55% його ємності), а також завдяки наявності функції попередньої підготовки (прогріву/охолодження) акумуляторної батареї, можна максимально пришвидшити процес заряджання. Так, підзарядка акумулятора в межах від 20% до 80% його ємності потребує лише 27 хвилин, за умови використання станції «швидкої зарядки» високої потужності з постійним струмом.

Для повсякденних поїздок, які вимагають меншого радіусу дії, Новий DS N°8 пропонує бортові вбудовані зарядні пристрої змінного струму потужністю 11 кВт або 22 кВт (останній буде доступний пізніше). Також передбачена система інтелектуального керування акумулятором, яка активується з центрального екрана в салоні. У цьому випадку, блок керування SBM (Smart Battery Management) обмежує максимальний рівень зарядку акумулятора в межах 80% його ємності, що рекомендовано для збільшення довговічності хімічних елементів акумулятора.

Бортові зарядні пристрої потужністю 11 кВт і 22 кВт також підтримують функцію V2L (Vehicle to Load) для передачі електроенергії на зовнішні електричні пристрої та, відповідно, можливість їх живлення від акумулятора електромобіля.



Завдяки високоефективному тепловому насосу, витрати енергії для обігріву салону виявляються на 40% нижчими, ніж для аналогічного електромобіля без теплового насосу. Таким чином, Новий DS N°8 пропонує вищий рівень комфорту, при цьому зберігаючи енергію акумулятору для можливості подовження дистанції пробігу.



Новий DS N°8 стандартно оснащений системою адаптивної підвіски, що працює у взаємозв’язку з фронтальною камерою, розташованою у верхній частині лобового скла. Завдяки цій камері огляду дороги, датчикам положення кузова, а також трьом акселерометрам, система адаптивної підвіски постійно аналізує дорожню поверхню і передає інформацію на бортовий комп’ютер, який індивідуально налаштовує роботу амортизаторів для кожного з коліс. Механізм керування амортизатором складається з електромагнітного клапану, який контролює проходження мастила від нижньої до верхньої камери амортизатора або навпаки (залежно від того, чи потрібно амортизатору стиснутись чи розпуститись). Завдяки цьому, підвіска ідеально адаптується до нерівностей дороги в режимі реального часу, забезпечуючи Новому DS N°8 дивовижну керованість та комфорт руху в кожній подорожі.