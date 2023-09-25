Позашляховик Ineos Grenadier вже має попит у США. Брутальний позашляховик почнуть постачати до США у листопаді, а в січні він дістанеться Канади.

Ідейний спадкоємець класичного Defender їде до Північної Америки. На заводі у французькому Амбах почалося виробництво позашляховика Grenadier фірми Ineos Automotive для ринку Північної Америки. У листопаді першу партію машин відвантажать у США, а в січні Grenadier з'явиться і на ринку Канади. Із США вже надійшло понад сім тисяч попередньо замовлень на Ineos Grenadier, що робить американський ринок найбільшим для автовиробника.

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Grenadier є позашляховиком з класичною конструкцією: у нього сталева рама сходового типу, нерозрізні мости на п'яти важелях спереду і ззаду, а кузов виготовлений з алюмінію, сталі та композитів. Привід - постійний повний, є двоступенева роздавальна коробка Tremec (коефіцієнт зниження 2,5:1) та блокування центрального диференціала. Гальма Brembo входять до списку стандартного обладнання.

Версія для ринку Північної Америки отримала назву Belstaff Fieldmaster, такий позашляховик пофарбований у білий колір. Під капотом у нього рядна "шістка" об'ємом 3,0 літра, яка працює в тандемі з восьмидіапазонним автоматом ZF з посиленим гідротрансформатором та ручним режимом роботи. З обладнання заявлені рейлінги на даху, камера заднього виду, електропривід та обігрів дзеркал, підігрів передніх крісел, два люки та додаткові USB-роз'єми.

Модель має і другу комплектацію, Belstaff Trialmaster. Такий позашляховик має блокування диференціалів Eaton спереду і ззаду, шини BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркель і додатковий акумулятор. У Європі позашляховик доступний з двома варіантами двигунів, бензиновим (286 сил та 420 Нм моменту) та дизельним (249 сил та 550 Нм моменту).

Завод у Франції компанія Ineos Automotive кілька років тому викупила у Mercedes-Benz. Інвестиції в підприємство склали понад півмільярда євро. Крім США та Європи, географія продажів Grenadier включає Австралію, Нову Зеландію, а також деякі країни Сходу та Африки.