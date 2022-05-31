Ті, хто бажає використовувати Defender у якості сімейного автомобіля для великої родини, нарешті дочекались подовженої 8-місної версії.

Компанія Land Rover додала до існуючих двох кузовів Дефендера (з індексами 90 та 110) ще одну модифікацію – найдовшу, 8-місну. Така машина отримала назву Land Rover Defender 130.

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Новий позашляховик сягає в довжину 5358 мм (колісна база 3022 мм), тобто, він на 340 мм довший за Defender 110 (а ще він більший за BMW X7 та Mercedes G-Class).

У 8-місному варіанті на борту Defender 130 водій з пасажирами розташовуються за посадковою формулою 2+3+3; обсяг багажника становить 389 літрів, а якщо скласти останній ряд сидінь, його обсяг збільшується до 1232 літрів. При складених обох рядах вантажний простір становить 2291 літрів. У п'ятимісній версії (так, вона також є) Defender 130 має 1329 літрів багажного відділення за другим рядом, а загалом за першим рядом – 2516 літрів.

Зліва направо: Land Rover Defender 90, 110 та новий 130

Моторна гама у Land Rover Defender 130 досить широка: до неї входять 3,0-літрові 6-циліндрові турбодизелі, що розвивають потужність 250 к.с. та 300 к.с. (версії D250 та D300 відповідно), а також 3,0-літрові бензинові “шістки” на 300 або 400 к.с. (P300 та P400). Всі мотори доповнені системою м'який гібрид, поєднуються з 8-ступіневою АКПП та повним приводом. До стандартної комплектації входять пневмопідвіска та система Terrain Response.

На рідному британському ринку ціни на Land Rover Defender 130 стартують від 73 895 фунтів стерлінгів (93,2 тис. доларів). У США новинка відчутно дешевша – від 68 тисяч доларів.