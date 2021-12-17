Розкішний позашляховик отримав безліч кольорових поєднань та величезний вибір матеріалів для внутрішнього декору, включаючи кераміку, мозаїку та особливі види шкіри.

Підрозділ персоналізації автомобілів Special Vehicle Operations (SVO) компанії Land Rover представив один із найрозкішніших варіантів нового Range Rover. Флагман у виконанні SV також доступний з чотиримісним салоном Signature Suite для довгобазної версії LWB.

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Небувало широкі можливості персоналізації – головний козир нового Range Rover SV. Позашляховик буде доступний у двох “базових” варіантах дизайну: SV Serenity та SV Intrepid. Для початку, замовник може поміняти місцями базове оздоблення цих двох версій. Далі грошовиті замовники можуть змінювати вигляд буквально усього, зовні та всередині.

Мозаїка з натуральної деревини, викладена вручну, годинникова емаль, кілька металів з різною обробкою, найдорожча натуральна шкіра, а також найкраща штучна, частково з перероблених матеріалів – це для інтер’єру.

Фото: Land Rover Range Rover SV / Land Rover

Range Rover SV доступні 13 комплектів коліс, у тому числі 23-дюймові, 14 додаткових кольорів кузова з палітри SV Bespoke Premium і два варіанти фарбування даху, а з послугою SV Match to Sample можна відтворити практично будь-який відтінок за зразком замовника.

Силові установки для версій SV: 4,4-літровий V8-турбо на 530 сил, 3-літровий бензиновий плагін-гібрид потужністю 510 кінських сил та (лише для LWB) та 3-літровий дизель Ingenium 3.0 з технологією помірного гібриду на 48 вольт та потужністю 300 або 350 сил.

Продажі Land Rover Range Rover SV стартують на початку 2022 року.