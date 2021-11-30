750-сильний гібрид втілиться у серійну модель вже наступного року.

За піввікову історію підрозділу BMW M його майстри працювали над численними автомобілями баварської марки, але з нуля розробили лише одну модель: M1. Наступного року М додасть до свого резюме другий автомобіль, у новому для себе сегменті позашляховиків. Його передвісник дебютував під назвою Concept XM.

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Хоча XM – новий, ми чули про нього багато років, оскільки давно ходили чутки про позашляховик BMW, який нібито мав називатися X8 або навіть X9. Але нинішній флагман X7 все ще залишається найбільшим позашляховиком марки, а концепт демонструє окрему модель. Під ефектним кузовом Concept XM не ховається ксерокопія котроїсь з актуальних моделей – він розроблений з нуля.

Візуально він відповідає останнім трендам у дизайні баварської марки, оскільки отримав гігантські решітки радіатора. Його фари розділені на два окремих модулі, а світлодіоди обрамляють решітки. Лінія даху підіймається над водієм і м’яко спадає вниз, хоча й не так круто, як у X6. Корму прикрашають тонкі світлодіодні ліхтарі, які витягнулись на боковини аж до центру задніх колісних арок. А у верхніх кутах заднього скла є логотипи BMW, які створюють візуальний зв’язок між XM та M1.

Фото: Concept XM / BMW

У BMW підкреслюють, що XM, серед іншого, є попереднім переглядом наступної мови дизайну для усіх позашляховиків марки. Також виробник наголошує, що серійна модель буде доступна виключно як модель M і лише з гібридною силовою установкою. Це означає, що не буде XM550i або базової моделі з рядним шестициліндровим двигуном.

Салон концептуального кросовера розділений навпіл. Передні сидіння оббиті шкірою, яка виглядає майже вінтажною, є вигнутий екран, схожий на той, який BMW пропонує в iX та i4. Другий ряд крісел має оббивку зі стьобаного оксамиту, а під ногами пасажирів – килими з глибоким ворсом.

Фото: інтер’єр Concept XM / BMW

Concept XM оснащений гібридною силовою установкою на основі двигуна V8. Баварці не конкретизують, чи це знайомий нам 4,4-літровий агрегат, який можна зустріти під капотом M5 та інших потужних моделей марки, чи це новий двигун. Так чи інакше, він працює в парі з електричним двигуном, забезпечуючи 750 кінських сил потужності та 1000 Нм крутного моменту. Така продуктивність робить XM найпотужнішим автомобілем в історії з шильдиком M. Технічні характеристики не були оголошені, але бензиново-електрична система дасть великому позашляховику можливість подорожувати на електриці на відстані до 50 кілометрів.

Concept XM втілиться у серійну модель наприкінці 2022 року. Розробку та виробництво налагодять на американському підприємстві у Спартанбурзі, разом з іншими “іксами”. Ймовірно, новинка надійде в продаж як модель 2023 року.