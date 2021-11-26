Прем'єра концепт-кара запланована на 3 січня.

Німецький автовиробник опублікував нове тизерне зображення повністю електричного прототипу Vision EQXX, оголосивши дату його презентації. Головною особливістю електромобіля є величезний запас ходу в реальних умовах – до 1000 кілометрів.

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Перший анонс Vision EQXX відбувся ще наприкінці 2020 року, а в липні цього року виробник показав другий шматочок машини. А тепер член ради директорів Daimler AG Маркус Шефер поділився у LinkedIn третім тизером автомобіля, а також розкрив деякі нові подробиці про нього.

За словами Шефера, Vision EQXX – це автомобіль компактного класу, який може проїхати 1000 км на одному заряді в реальних умовах. Він додав, що він також матиме надзвичайний показник споживання кіловат-годин на 100 км на звичайній швидкості на шосе. Щільність енергії в акумуляторах приблизно на 20% більша, ніж в EQS.

Mercedes-Benz також зосередився на тому, щоб зробити Vision EQXX максимально ефективним в аеродинаміці, тому коефіцієнт опору повітрю у нього буде навіть нижчим, ніж в EQS.

З візуальної точки зору, цей тизер показує, що Vision EQXX матиме світлодіодні фари та світлодіодну панель спереду. Він також позбавлений традиційних дзеркал, матиме скульптурний капот і світлодіодні задні ліхтарі.

Виробник автомобілів не підтвердив, що Vision EQXX породить серійний варіант, але навіть якщо це не так, технології, які він демонструє, безсумнівно, знайдуть свій шлях у майбутніх електромобілях від трипроменевої зірки.

Фото: тизери Mercedes-Benz Vision EQXX / Mercedes-Benz