Премьера концепт-кара запланирована на 3 января.

Немецкий автопроизводитель опубликовал новое тизерное изображение полностью электрического прототипа Vision EQXX, объявив дату его презентации. Главной особенностью электромобиля является огромный запас хода в реальных условиях – до 1000 километров.

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Первый анонс Vision EQXX состоялся еще в конце 2020 года, а в июле этого года производитель показал второй кусочек машины. А теперь член совета директоров Daimler AG Маркус Шефер поделился в LinkedIn третьим тизером автомобиля, а также раскрыл некоторые новые подробности о нем.

По словам Шефера, Vision EQXX – это автомобиль компактного класса, который может проехать 1000 км на одном заряде в реальных условиях. Он добавил, что он также будет иметь чрезвычайный показатель потребления киловатт-часов на 100 км на обычной скорости на шоссе. Плотность энергии в аккумуляторах примерно на 20% больше, чем в EQS.

Mercedes-Benz также сосредоточился на том, чтобы сделать Vision EQXX максимально эффективным в аэродинамике, поэтому коэффициент сопротивления воздуху у него будет даже ниже, чем в EQS.

С визуальной точки зрения, этот тизер показывает, что Vision EQXX будет иметь светодиодные фары и светодиодную панель спереди. Он также лишен традиционных зеркал, будет иметь скульптурный капот и светодиодные задние фонари.

Производитель автомобилей не подтвердил, что Vision EQXX породит серийный вариант, но даже если это не так, технологии, которые он демонстрирует, несомненно, найдут свой путь в будущих электромобилях от трехлучевой звезды.

Фото: тизеры Mercedes-Benz Vision EQXX / Mercedes-Benz