750-сильный гибрид воплотится в серийную модель уже в следующем году.

За полувековую историю подразделения BMW M его мастера работали над многочисленными автомобилями баварской марки, но с нуля разработали всего одну модель: M1. В следующем году М добавит к своему резюме второй автомобиль в новом для себя сегменте внедорожников. Его предвестник дебютировал под названием Concept XM.

Узнайте также: Mercedes-Benz показал электрокар Vision EQXX с запасом хода в 1000 километров

Хотя XM – новый, мы слышали о нем много лет, поскольку давно ходили слухи о внедорожнике BMW, который якобы должен был называться X8 или даже X9. Но нынешний флагман X7 все еще остается самым большим внедорожником марки, а концепт демонстрирует отдельную модель. Под эффектным кузовом Concept XM не скрывается ксерокопия какой-либо из актуальных моделей – он разработан с нуля.

Зрительно он отвечает последним трендам в дизайне баварской марки, поскольку получил гигантские решетки радиатора. Его фары разделены на два отдельных модуля, а светодиоды обрамляют решётки. Линия крыши поднимается над водителем и мягко спадает вниз, хотя и не так круто, как у X6. Корму украшают тонкие светодиодные фонари, которые вытянулись на боковины до центра задних колесных арок. А в верхних углах заднего стекла есть логотипы BMW, создающие визуальную связь между XM и M1.

Фото: Concept XM / BMW

В BMW подчеркивают, что XM, помимо прочего, является предварительным просмотром следующего языка дизайна для всех внедорожников марки. Также производитель отмечает, что серийная модель будет доступна исключительно в качестве модели M и только с гибридной силовой установкой. Это означает, что не будет XM550i или базовой модели с рядным шестицилиндровым двигателем.

Салон концептуального кроссовера разделен пополам. Передние сиденья обиты кожей, которая выглядит почти винтажной, изогнутый экран, похожий на тот, который BMW предлагает в iX и i4. Второй ряд кресел имеет обивку из стеганого бархата, а под ногами пассажиров – ковры с глубоким ворсом.

Фото: интерьер Concept XM / BMW

Concept XM оснащен гибридной силовой установкой на основе двигателя V8. Баварцы не конкретизируют, знаком ли нам 4,4-литровый агрегат, который можно встретить под капотом M5 и других мощных моделей марки, или это новый двигатель. Так или иначе, он работает в паре с электрическим двигателем, обеспечивая 750 лошадиных сил мощности и 1000 Нм крутящего момента. Такая производительность делает XM самым мощным автомобилем в истории с шильдиком M. Технические характеристики не были объявлены, но бензиново-электрическая система даст большому внедорожнику возможность путешествовать на электричестве на расстоянии до 50 километров.

Concept XM воплотится в серийную модель в конце 2022 года. Разработку и производство наладят на американском предприятии в Спартанбурге вместе с другими "иксами". Вероятно, новинка поступит в продажу в качестве модели 2023 года.