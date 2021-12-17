Роскошный внедорожник получил множество цветовых сочетаний и огромный выбор материалов для внутреннего декора, включая керамику, мозаику и особые виды кожи.

Подразделение персонализации автомобилей Special Vehicle Operations (SVO) компании Land Rover представило один из самых роскошных вариантов нового Range Rover. Флагман в исполнении SV также доступен с четырехместным салоном Signature Suite для длиннобазной версии LWB.

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Небывало широкие возможности персонализации – главный козырь нового Range Rover SV. Внедорожник будет доступен в двух “базовых” вариантах дизайна: SV Serenity и SV Intrepid. Для начала, заказчик может поменять местами базовую отделку этих двух версий. Далее денежные заказчики могут менять облик буквально всего, снаружи и внутри.

Мозаика из натуральной древесины, выложенная вручную, часовая эмаль, несколько металлов с разной отделкой, самая дорогая натуральная кожа, а также лучшая искусственная, частично из переработанных материалов – это для интерьера.

Фото: Land Rover Range Rover SV / Land Rover

Range Rover SV доступны 13 комплектов колес, в том числе 23-дюймовые, 14 дополнительных цветов кузова из палитры SV Bespoke Premium и два варианта окраски крыши, а с услугой SV Match to Sample можно воссоздать практически любой оттенок по образцу заказчика.

Силовые установки для версий SV: 4,4-литровый V8-турбо на 530 сил, 3-литровый бензиновый плагин-гибрид мощностью 510 лошадиных сил и (только для LWB) и 3-литровый дизель Ingenium 3.0 с технологией умеренного гибрида на 48 вольт и мощностью 300 или 350 сил.

Продажи Land Rover Range Rover SV стартуют в начале 2022 года.