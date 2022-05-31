Желающие использовать Defender в качестве семейного автомобиля для большой семьи наконец дождались удлиненной 8-местной версии.

Компания Land Rover добавила в существующие два кузова Дефендера (с индексами 90 и 110) еще одну модификацию – самую длинную, 8-местную. Такая машина получила название Land Rover Defender 130.

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Новый внедорожник насчитывает в длину 5358 мм (колесная база 3022 мм), то есть, он на 340 мм длиннее Defender 110 (а еще он больше BMW X7 и Mercedes G-Class).

В 8-местном варианте на борту Defender 130 водитель с пассажирами располагаются по посадочной формуле 2+3+3; объем багажника составляет 389 литров, а если сложить последний ряд сидений, его объем увеличивается до 1232 литров. При сложенных обоих рядах грузовое пространство составляет 2291 литров. В пятиместной версии (да, она тоже есть) Defender 130 имеет 1329 литров багажного отделения по второму ряду, а в целом по первому ряду – 2516 литров.

Слева направо: Land Rover Defender 90, 110 и новый 130

Моторная гамма у Land Rover Defender 130 достаточно широка: в нее входят 3,0-литровые 6-цилиндровые турбодизели, развивающие мощность 250 л.с. и 300 л. (версии D250 и D300 соответственно), а также 3,0-литровые бензиновые шестерки на 300 или 400 л.с. (P300 и P400). Все моторы дополнены системой мягкий гибрид, сочетаются с 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. В стандартную комплектацию входят пневмоподвеска и система Terrain Response.

На родном британском рынке цены на Land Rover Defender 130 стартуют от 73 895 фунтов стерлингов (93,2 тыс. долларов). В США новинка ощутимо дешевле – от 68 тысяч долларов.