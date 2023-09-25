Внедорожник Ineos Grenadier уже пользуется спросом в США. Брутальный внедорожник начнут поставлять в США в ноябре, а в январе он доберется до Канады.

Идейный наследник классического Defender уезжает в Северную Америку. На заводе во французском Амбах началось производство внедорожника Grenadier фирмы Ineos Automotive для рынка Северной Америки. В ноябре первую партию машин отгрузят в США, а в январе Grenadier появится и на рынке Канады. Из США уже поступило более семи тысяч предварительно заказов на Ineos Grenadier, что делает американский рынок самым большим для автопроизводителя.

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Grenadier является внедорожником с классической конструкцией: у него стальная рама лестничного типа, неразрезные мосты на пяти рычагах спереди и сзади, а кузов изготовлен из алюминия, стали и композитов. Привод – постоянный полный, есть двухступенчатая раздаточная коробка Tremec (коэффициент снижения 2,5:1) и блокировка центрального дифференциала. Тормоз Brembo входит в список стандартного оборудования.

Версия для рынка Северной Америки получила название Belstaff Fieldmaster, такой внедорожник выкрашен в белый цвет. Под капотом у него рядная "шестерка" объемом 3,0 литра, работающая в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы. Из оборудования заявлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних кресел, два люка и дополнительные разъемы USB.

Модель имеет и вторую комплектацию, Belstaff Trialmaster. Такой внедорожник имеет блокировку дифференциалов спереди и сзади Eaton, шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркель и дополнительный аккумулятор. В Европе внедорожник доступен с двумя вариантами двигателя, бензиновым (286 сил и 420 Нм момента) и дизельным (249 сил и 550 Нм момента).

Завод во Франции компания Ineos Automotive несколько лет назад выкупила у Mercedes-Benz. Инвестиции в предприятие составили более полумиллиарда евро. Помимо США и Европы, география продаж Grenadier включает в себя Австралию, Новую Зеландию, а также некоторые страны Востока и Африки.