"Чому ні?" – так називається команда дріфтерів з Норвегії. І їх новий "бойова колісниця", очевидно, створювалась саме під таким гаслом.

Норвезька команда Why Not Drifting використовує для участі у змаганнях з дрифту дуже незвичайний автомобіль Volkswagen T5 Transporter. Фургон був комплексно модифікований, отримав іншу підвіску, силовий агрегат та вузли.

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Щоб перетворити комерційну техніку на бойову, перш за все, знадобився потужніший мотор. Штатний турбодизель поступився місцем 5,3-літровому агрегату LM7 V8 від General Motors. Його посилили 88-мм турбокомпресором та новим піддоном картера. За двигуном встановлено п'ятишвидкісну механічну коробку передач GS5-39DZ від BMW E39 530D, яку з'єднали за допомогою адаптера і маховика PMC Motorsport.

Потужність передається на задні колеса через карданний вал від BMW E39 530D і задній диференціал. Фургон також отримав комплект спортивних сидінь, каркас безпеки, трековий бензобак та койловери. Потужність силової установки невідома, однак відео нижче доводить, що її достатньо для ефектних виступів на змаганнях.