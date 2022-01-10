"Почему нет?" – так называется команда дрифтеров из Норвегии. И их новая "боевая колесница", очевидно, создавалась именно под таким лозунгом.

Норвежская команда Why Not Drifting использует для участия в соревнованиях по дрифту очень необычный автомобиль Volkswagen T5 Transporter. Фургон был комплексно модифицирован, получил другую подвеску, силовой агрегат и узлы.

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Чтобы превратить коммерческую технику в боевую, прежде всего, понадобился более мощный мотор. Штатный турбодизель уступил место 5,3-литровому агрегату LM7 V8 от General Motors. Его усилили 88-мм турбокомпрессором и новым поддоном картера. За двигателем установлена пятискоростная механическая коробка передач GS5-39dz от BMW E39 530d, которую соединили с помощью адаптера и маховика PMC Motorsport.

Мощность передается на задние колеса через карданный вал от BMW E39 530D и задний дифференциал. Фургон также получил комплект спортивных сидений, каркас безопасности, трековый бензобак и койловери. Мощность силовой установки неизвестна, но видео ниже доказывает, что ее достаточно для эффектных выступлений на соревнованиях.