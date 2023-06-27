GAC представила перший у світі автомобільний двигун який працює на рідкому аміаку. Агрегат видає 163 кінські сили та виділяє на 90 відсотків менше CO₂ ніж традиційні двигуни.

Експериментальний агрегат об'ємом два літри виділяє на 90 відсотків менше вуглекислоти, ніж при використанні традиційних видів палива. ДВС видає 163 сили та стабільно працює у всьому діапазоні оборотів. Раніше для рівномірного згоряння аміаку доводилося використовувати активатор горіння, наприклад дизель, але GAC натомість застосувала низку інноваційних рішень.

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Компанія Guzngzhou Automotive Group (GAC) оголосила про розробку першого у світі двигуна внутрішнього згоряння на рідкому аміаку. Перспективний агрегат об'ємом 2,0 літра видає близько 163 кінських сил та викидає в атмосферу на 90 відсотків менше вуглекислого газу, ніж при використанні традиційних видів палива. Будь-яких інших подробиць GAC поки не наводить. Проте все свідчить, що їй вдалося вирішити основні проблеми таких ДВС.

Аміачно-повітряні суміші мають низьку швидкість розповсюдження полум'я. Тому для стабільної роботи двигуна зазвичай використовують друге паливо, наприклад дизель або водень. Подвійне впорскування також знижує викиди CO і NOx, але це прямий шлях до ускладнення і, отже, подорожчання. Щоб ДВС працював рівномірно у всьому діапазоні оборотів, GAC застосувала нову технологію запалювання та точний контроль процесу зміни фази упорскування аміаку.

Взагалі аміак — один із найбільш перспективних носіїв водню. Він зріджується при -36 градусах за Цельсієм або при кімнатній температурі і тиску близько 8,5 атмосфер, причому рідкому водню потрібна криокамера, в якій буде -253 градуси. Останні аміачні проекти якраз і крутяться навколо крекінгу, тобто виділення водню для використання у паливних елементах.

При цьому сам аміак високотоксичний: при вдиханні його пари викликають набряк легень та тяжке ураження нервової системи. Крім того, основні обсяги аміаку, як і раніше, отримують із природних енергоносіїв методом Габера — Боша, при якому виділяється багато парникових газів. Єдиним рішенням тут може бути зелений аміак, виготовлений з використанням відновлюваних джерел енергії без виділення вуглекислоти. Щоправда, масштаби таких виробництв поки що на порядок менші, ніж у сірого аміаку.