GAC представила первый в мире автомобильный двигатель, работающий на жидком аммиаке. Агрегат выдает 163 лошадиные силы и выделяет на 90 процентов меньше CO₂, чем традиционные двигатели.

Экспериментальный агрегат объемом в два литра выделяет на 90 процентов меньше углекислоты, чем при использовании традиционных видов топлива. ДВС выдает 163 силы и стабильно работает по всему диапазону оборотов. Ранее для равномерного сгорания аммиака приходилось использовать активатор горения, например дизель, но GAC применил ряд инновационных решений.

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Компания Guzngzhou Automotive Group (GAC) объявила о разработке первого в мире двигателя внутреннего сгорания на жидком аммиаке. Перспективный агрегат объемом 2,0 литра выдает около 163 лошадиных сил и выбрасывает в атмосферу на 90 процентов меньше углекислого газа, чем при использовании традиционных видов топлива. Каких-либо других подробностей GAC пока не приводит. Однако все свидетельствует о том, что ей удалось решить основные проблемы таких ГИС.

Аммиачно-воздушные смеси имеют низкую скорость распространения пламени. Поэтому для стабильной работы двигателя обычно используют второе топливо, например, дизель или водород. Двойной впрыск также снижает выбросы CO и NOx, но это прямой путь к усложнению и, следовательно, удорожанию. Чтобы ДВС работал равномерно по всему диапазону оборотов, GAC применила новую технологию зажигания и точный контроль процесса изменения фазы впрыска аммиака.

Вообще аммиак – один из наиболее перспективных носителей водорода. Он сжижается при –36 градусах по Цельсию или при комнатной температуре и давлении около 8,5 атмосфер, причем жидкому водороду нужна криокамера, в которой будет –253 градуса. Последние аммиачные проекты как раз и крутятся вокруг крекинга, то есть выделения водорода для использования в топливных элементах.

При этом сам аммиак высокотоксичен: при вдыхании его пары вызывают отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Кроме того, основные объемы аммиака по-прежнему получают из природных энергоносителей методом Габера – Боша, при котором выделяется много парниковых газов. Единственным решением может быть зеленый аммиак, изготовленный с использованием возобновляемых источников энергии без выделения углекислоты. Правда, масштабы таких производств пока на порядок меньше, чем у серого аммиака.