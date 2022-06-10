Geely та "Китайський Google" представили "робомобіль" зі штучним інтелектом. Електричний кросовер JiDU Robo-01 стане серійним наступного року.

Заснована Baidu та Geely фірма JiDU представила свою першу модель – електричний кросовер Robo-01. Він під зав'язку напханий просунутими технологіями, у тому числі автопілотом із двома лідарами, зовнішньою системою голосової взаємодії та фарами зі штучним інтелектом.

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Медіасистема “робокара” працює на платформі Snapdragon четвертого покоління та оснащена 3D-навігацією та голосовим помічником, якому не потрібен доступ до зовнішньої бази даних.

Стартап JiDU (Цзіду) створено у квітні минулого року IT-компанією Baidu (55%) та холдингом Geely (45%) з метою розробки та виробництва “розумних електромобілів”. Новій “дочці” дісталися всі напрацювання Baidu в галузі штучного інтелекту та мережевих сервісів, а також платформа SEA, яка коштувала Geely 2,5 мільярда доларів.

Первінець цієї кооперації – кросовер Robo-01, який демонструє нове покоління автомобілів ери Intelligent Car 3.0. У електрокарі використовуються так звані структури, що активно деформуються, тобто елементи різного ступеня рухливості. Серед них висувні лідари на капоті (ними керує штучний інтелект), підйомне заднє антикрило ROBOWing, складне U-подібне кермо, підйомні динаміки-сателіти та адаптивні підголовники сидінь Zero Gravity.

Безрамкові передні двері Robo-01 відкриваються вгору, задні - аристократично, проти ходу. Кросовер вміє розпізнавати емоції власника та висловлювати власні за допомогою піксельних фар зі штучним інтелектом та зовнішньою системою голосової взаємодії. У салоні встановлений великий екран на всю ширину передньої панелі (працює на платформі Snapdragon 4-го покоління), але в очі більше впадає повна відсутність фізичних кнопок.

Автоматизована система управління Robo-01 використовує відкриту платформу Baidu Apollo з двома чіпами Nvidia Orin X та 31 сенсором. Крім двох лідарів, тут є п'ять міліметрових радарів, 12 ультразвукових датчиків та 12 камер. Електроніка автоматично адаптується до одного з трьох сценаріїв водіння (автомагістраль, місто та парковка), розпізнає сигнали світлофорів, об'їжджає перешкоди, заїжджає та з'їжджає з магістралі.

Зрозуміло, в Robo-01 впроваджено всі сучасні технології: рульове управління “проводами”, високошвидкісний зв'язок 5G, протокол C-V2X та оновлення “по повітрю”. Автомобіль на 90 відсотків відповідає серійній машині та, за попередньою інформацією, у продаж надійде наступного року. Випускатимуть кросовер на потужностях Geely.