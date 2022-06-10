Geely и" китайский Google "представили" робомобиль " с искусственным интеллектом. Электрический кроссовер JiDU Robo-01 станет серийным в следующем году.

Основанная Baidu и Geely фирма JiDU представила свою первую модель – электрический кроссовер Robo-01. Он под завязку напичкан продвинутыми технологиями, в том числе автопилотом с двумя лидарами, внешней системой голосовой взаимодействия и фарами с искусственным интеллектом.

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Медиасистема “робокара” работает на платформе Snapdragon четвертого поколения и оснащена 3D-навигацией и голосовым помощником, которому не нужен доступ к внешней базе данных.

Стартап JiDU (Цзиду) создан в апреле прошлого года IT-компанией Baidu (55%) и холдингом Geely (45%) с целью разработки и производства “умных электромобилей”. Новой “дочке” достались все наработки Baidu в области искусственного интеллекта и сетевых сервисов, а также платформа SEA, которая стоила Geely 2,5 миллиарда долларов.

Первенец этой кооперации-кроссовер Robo-01, демонстрирующий новое поколение автомобилей эры Intelligent Car 3.0. В электрокаре используются так называемые активно деформируемые структуры, то есть элементы разной степени подвижности. Среди них выдвижные лідари на капоте (ими управляет искусственный интеллект), подъемное заднее антикрыло ROBOWing, сложное U-образный руль, подъемные динамики-сателлиты и адаптивные подголовники сидений Zero Gravity.

Безрамочная передняя дверь Robo - 01 открывается вверх, задняя-аристократично, против хода. Кроссовер умеет распознавать эмоции владельца и выражать собственные с помощью пиксельных фар с искусственным интеллектом и внешней системой голосового взаимодействия. В салоне установлен большой экран на всю ширину передней панели (работает на платформе Snapdragon 4-го поколения), но в глаза больше бросается полное отсутствие физических кнопок.

Автоматизированная система управления Robo-01 использует открытую платформу Baidu Apollo с двумя чипами Nvidia Orin X и 31 сенсором. Кроме двух лидаров, здесь есть пять миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 камер. Электроника автоматически адаптируется к одному из трех сценариев вождения (автомагистраль, город и парковка), распознает сигналы светофоров, объезжает препятствия, заезжает и съезжает с магистрали.

Разумеется, в Robo-01 внедрены все современные технологии: рулевое управление “проводами”, высокоскоростная связь 5G, протокол C-V2X и обновление “по воздуху”. Автомобиль на 90 процентов соответствует серийной машине и, по предварительной информации, в продажу поступит в следующем году. Будут выпускать кроссовер на мощностях Geely.