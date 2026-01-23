Geely готується увійти в топ-5 світових автовиробників

Китайська Geely Holding Group представила довгострокову стратегію розвитку, яка передбачає радикальне розширення присутності на міжнародних ринках та стрімке зростання виробничих і фінансових показників, повідомляє Укравтопром. Компанія поставила за мету до 2030 року продати понад 6,5 мільйона автомобілів і увійти до п’ятірки найбільших автовиробників світу.

Ключовим елементом стратегії стане перерозподіл структури продажів. За оцінками Geely, до кінця десятиліття близько третини загального обсягу реалізації забезпечуватимуть закордонні ринки. Це означає суттєве посилення позицій компанії в Європі, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці, де бренд активно інвестує у локальні дилерські мережі, логістику та сервісну інфраструктуру.

Фінансові амбіції Geely також відповідають масштабам виробничих планів. Компанія очікує, що її річний дохід перевищить 1 трильйон юанів, що еквівалентно виходу в один рівень із найбільшими глобальними автомобільними холдингами. За таких показників Geely фактично стане прямим конкурентом Hyundai Motor Group та Stellantis не лише за обсягами виробництва, а й за глобальним впливом на ринок.

У короткостроковій перспективі холдинг планує вже у 2025 році перевищити позначку у 4 мільйони проданих автомобілів. До цього обсягу входять продажі ключових брендів групи, зокрема Geely Auto, Zeekr і Volvo Cars. Досягнення цього результату дозволить компанії піднятися на сьоме місце серед найбільших автовиробників світу, що стане важливим проміжним етапом на шляху до цілі 2030 року.

Аналітики ринку відзначають, що ставка Geely базується одразу на кількох стратегічних напрямах. По-перше, це активний розвиток електромобільних платформ і брендів нового покоління, таких як Zeekr, які орієнтовані на преміальний сегмент та технологічну аудиторію. По-друге, використання міжнародних активів, включаючи Volvo Cars, дозволяє компанії прискорити вихід на регульовані ринки ЄС і США, де вимоги до безпеки та екології значно жорсткіші.

Водночас реалізація таких амбітних планів пов’язана з високими ризиками. Посилення торговельних бар’єрів між Китаєм та західними економіками, зростання конкуренції з боку Tesla, BYD і традиційних європейських брендів, а також нестабільність ланцюгів постачання можуть ускладнити досягнення заявлених показників. Проте масштаб інвестицій Geely у власні платформи, програмне забезпечення та акумуляторні технології свідчить про намір компанії не лише нарощувати обсяги, а й змінювати свою роль у глобальній автомобільній індустрії.

Фактично Geely переходить від моделі регіонального виробника до статусу повноцінного транснаціонального концерну. Якщо стратегія буде реалізована успішно, це може суттєво змінити баланс сил на світовому авторинку вже у другій половині десятиліття.