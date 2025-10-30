Електромобільність: Китай лідирує, а світ вивчає феномен Норвегії

Вперше за всю історію спостережень понад кожен п'ятий (21%) автомобіль у світі був електричним.

Цю статистику наводять у своєму звіті аналітики Strategyand, котрі дослідили глобальні тенденції у цьому сегменті машин.

Між Китаєм та США в сегменті BEV прірва зросла

Лідерські позиції за три квартали знову посів Китай. Підраховано, що на долю його автопрому припадає майже дві третини світових продажів електромобілів.

Продажі у третьому кварталі зросли на 36% у річному обчисленні, перевищивши два мільйони реєстрацій, що призвело до зростання частки ринку BEV до 34%. Всього за період з 1 січня по 30 вересні в Китаї зареєстровано 6 087 000 електромобілів.

Ринок електромобілів у США у третьому кварталі зріс на 22% у річному обчисленні, вперше досягнувши 10% частки ринку. Там за дев'ять місяців у сегменті BEV зареєстровано 1 010 831 електромобіль.

Європа пішла у "великий плюс"

П'ять провідних ринків електромобілів у Європі зросли на 32% у третьому кварталі 2025 року порівняно з третім кварталом 2024 року, причому Німеччина помітно зросла на 45% у третьому кварталі порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Загалом п'ять провідних країн ЄС можна розділити на дві групи – ринки електромобілів (BEV) у Німеччині, Великій Британії та Франції набагато більші, ніж в Іспанії та Італії.

З трьох найбільших ринків Німеччина продовжила демонструвати сильні показники, які спостерігалися протягом 2025 року, зрісши на 45% порівняно з третім кварталом 2024 року. Дійсно, цього року в Німеччині було продано більше BEV, ніж за весь 2024 рік.

Втім, зростання порівняно з 2024 роком у Великій Британії та Франції було не таким дивовижним: у третьому кварталі вони все ж показали річне збільшення на 21% та 16% відповідно. Примітно, що частка ринку BEV у Великій Британії становить 23%, перевищуючи як 20% у Франції, так і 19% у Німеччині.

Частка Данії на ринку BEV у 70% поступається лише Норвегії.

Норвезький феномен

За підсумками трьох кварталів 2025 року Норвегія за часткою ринку електромобілів лише на п'ять відсотків не дотягує до повної електрифікації продажів. Там за цей час додали в реєстрації BEV 107 605 електромобілів, що довело загальний обсяг продажів до 95.0%.

Такий показник досягнуто вперше і це є рекордним показником. Зростанню допомогло кілька факторів урядової допомоги. По-перше, Норвегія власників електромобілів заохочує звільненням від митних податків, зняттям плати дорожніх зборів тощо. Це виявилося гарним і ефективним інструментом у просуванні електромобілів.

По-друге, норвезька модель не є рецептурною, застосувати її в інших країнах складно. Країна встановлює високі мита на імпорт класичних транспортних засобів та податки на реєстрацію автомобілів, що робить ті автомобілі значно дорожчими.

Але скасувавши ці мита для електромобілів, Норвегія фактично субсидує покупки електромобілів на рівні, який ті ж США не можуть собі дозволити. Так що електромобілі тут купувати економічно вигідно, зручно та екологічно виправдано.

Найважливіші висновки